'Karte ‘velike Mađarske’, koja uključuje i dio Hrvatske, nema u mome uredu'

Prošlogodišnji 13. listopada mnogi su u Bruxellesu i širom Europe zapisali zlatnim slovima jer tog je dana na izborima u Budimpešti liberal Gergely Karácsony pobijedio Istvána Tarlósa, kandidata mađarskog premijera Viktora Orbána, i tako postao prvi čovjek grada.

Za neke to je bio pokazatelj da su ideje vladavine prava i demokracije u Mađarskoj još žive. Trenutačno najpoznatiji oporbeni političar u Mađarskoj, gradonačelnik Budimpešte Karácsony, za Večernji je list ekskluzivno govorio o Orbánu, svojim politikama i planovima, stanju demokracije u Mađarskoj te odnosima s Hrvatskom.

Što ste radili kao gradonačelnik u ova tri mjeseca otkad ste došli na tu dužnost? Što ste detektirali kao najveće probleme u funkcioniranju grada kada ste preuzeli funkciju?

Odmah smo krenuli implementirati naš izborni program. Proglasili smo izvanredno klimatsko stanje kako bismo jasno pokazali da Budimpešta u budućem razdoblju mora kao prioritet označiti održivost. Otvorili smo gradsku vijećnicu civilnim udrugama jer smo uvjereni da su nevladine organizacije naš ključni partner u pretvaranju Budimpešte u slobodan i otvoren grad. Iako zdravstveno osiguranje primarno osigurava središnja vlast, mislim da odgovorna gradska uprava mora igrati ulogu u čuvanju javnog zdravlja. Na tom smo području uspjeli sklopiti dogovor s vladom. Pristao sam podržati Svjetsko prvenstvo u atletici 2023. godine, ali samo pod uvjetom da nam se osigura 50 milijardi forinti (1,1 milijarda kuna, op. a.) u sljedećih pet godina za potrebe javnog zdravstva. U prvoj godini smanjit ćemo liste čekanja za pacijente koji su u riziku od raka.

Sebe ste opisivali kao zelenog političara. Koji su vam glavni ciljevi što se javnih politika tiče na mjestu gradonačelnika Budimpešte?

Posljednjih godina zelene su se površine u Budimpešti drastično smanjile. Jedan je od ključnih problema bilo to što prošla gradska administracija nije učinila ništa kako bi zaustavila vladu u pretvaranju jednog od najvećih i najstarijih javnih parkova, gradski park, u veliko gradilište. Klimatske se promjene događaju i naš prioritet mora biti zaštititi ono što je ostalo te povećati i razviti zelene prostore. Zaposlili smo posebnu osobu čija je odgovornost sačuvati, poboljšati i stvoriti zelene urbane prostore. Kvaliteta zraka također je vrlo važna tema. Među ostalim, želimo smanjiti zagađenje zraka pomoću poboljšavanja javnog prijevoza i biciklističke infrastrukture. Ljudi trebaju imati atraktivne alternative kako bi odustali od vožnje.

Na neki ste način postali simbol opozicije mađarskom premijeru Viktoru Orbánu. Jeste li imali ikakvu suradnju s njim otkad ste postali gradonačelnik? Kako je to izgledalo?

Očito je da svijet i našu zemlju vidimo vrlo različito, ali ja se kao gradonačelnik Budimpešte moram stalno savjetovati s vladom kako bih razvijao grad. Kao što sam već rekao, uspjeli smo postići dogovor oko Svjetskog atletskog prvenstva 2023. godine. U nekim drugim slučajevima, kao što je prijeko potrebna renovacija Lančanog mosta, prepoznatljive znamenitosti Mađarske, nema napretka u ovom trenutku. Vlada nam ne želi dati više financijske podrške iako nismo tražili povrat velikog dijela prihoda grada. Ipak se nadam da će suradnja biti učinkovitija u budućnosti. Ne ovisi o meni.

Orbána ste opisali kao političara “koji želi ubiti ljudskost u ljudima”. Možete li opisati koje su najveće prepreke s kojima se susreću opozicijski političari u praktičnoj politici današnje Mađarske?

Orbán nastavlja mijenjati zakone onako kako to diktira njegov politički interes. Vlada ograničava prava opozicijskih stranaka i kritičkih glasova na svaki mogući način. Orbánovi tajkuni kupili su čitave dijelove nezavisnih medija i pretvorili ih u propagandna glasila. Fidesz (vladajuća stranka, op. a.) okupirao je ne samo javne televizijske postaje već i komercijalne televizijske programe, regionalne novine te nacionalne i lokalne radijske postaje koji svi šire Orbánovu propagandu. Opozicija ima minimalnu šansu doprijeti porukom do šire javnosti. Otkad sam izabran prošlog listopada, samo sam jednom bio pozvan na javnu televiziju, baš prije koji tjedan. I taj je intervju, isto tako, pretvoren u farsu jer su mi postavljana samo neprijateljska, smiješna i potpuno manipulativna pitanja.

Orbánovi pristaše vjerojatno bi vam nabrojili neke od njegovih uspjeha (veći rast BDP-a od, primjerice, hrvatskog, nisku nezaposlenost, deficit pod kontrolom, rast broja sklopljenih brakova) kao razlog zašto je toliko popularan, a ne samo njegove autokratske tendencije. Što biste rekli na taj argument?

Nezaposlenost je niska zbog dva očita razloga. Najprije, stotine tisuća većinom mladih i visokokvalificiranih ljudi odselile su se u Veliku Britaniju, Njemačku, Austriju i druge zemlje. Što se tiče nekvalificirane radne snage, oni su sad zaposleni u vladinu projektu javnih radova, što je rješenje koje im ne daje nikakvih izgleda da se vrate na kompetitivno tržište rada. Gospodarski je rast daleko od zadovoljavajućeg zato što je previše ovisan o samo nekoliko sektora, poput njemačkih proizvođača automobila koji rade u Mađarskoj. Isto tako, ne bismo uopće imali rast bez europskih fondova. No tim se fondovima uglavnom bogate Orbánovi tajkuni i oligarsi što ugrožava konkurentnost te čini održiv i dugoročan razvoj nemogućim.

Nedavno ste održali sastanak s gradonačelnicima Varšave, Praga i Bratislave te ste vas četvorica ustvrdili da promičete vrijednosti slobode i demokracije nasuprot populizma vaših nacionalnih vlada. Isto ste tako zamolili EU da alocira sredstva direktno vašim gradskim administracijama. Jeste li osjetili da Bruxelles pokazuje ikakve znakove da bi zaista mogao zaobići nacionalne vlade koje se često vide kao korumpirane?

Naša je dužnost ostvariti opipljive rezultate. Zajedno s tim gradovima želimo pružiti rješenja za zagađenje zraka, stambene probleme, javni prijevoz, smanjenje utjecaja klimatskih promjena, što je sve u skladu sa strateškim ciljevima EU. Lobiramo za više europskih sredstava kako bi ovi gradovi mogli biti nezavisniji od svojih vlada i samostalno ostvariti ciljeve EU. No ne želimo srušiti trenutačni sustav alokacije, znamo da je to nemoguće. Sve za što se zalažemo jest manji dio europskih sredstava koji bi bio izravno primijenjen na lokalnoj razini. To je nešto što podržavaju mnogi drugi europski gradovi, ne samo glavni gradovi zemalja Višegradske skupine. Vidim pozitivne znakove da europske institucije to shvaćaju te su spremne na djelovanje.

Prije nekoliko tjedana Europski je parlament izdao još jednu rezoluciju protiv politika Mađarske i Poljske. Osjećate li da EU Mađarskoj i Poljskoj šalje samo retorička upozorenja koja ne predstavljaju prevelik pritisak na vladajuće političare?

Očigledno je da ova upozorenja nemaju nikakav utjecaj na politike Viktora Orbána. Odgovornost je nove Europske komisije da štiti Europsku uniju, zajednicu i vrijednosti te da to radi i koristeći pritisak ako treba. Sramotno je da je nas samo dvoje, Mađarska i Poljska, a obje vlade vode desničarski populisti, protiv cijele europske zajednice.

Koji su vaši trenutačni odnosi s administracijom Zagreba i drugih hrvatskih gradova? Kakvu biste suradnju htjeli poboljšati?

Još nisam imao prilike susresti kolegu Milana Bandića. Pa ipak, Zagreb je naš sestrinski grad s kojim smo imali brojne gradonačelničke i stručne sastanke u vrijeme mog prethodnika. Vrlo smo zainteresirani graditi na tim temeljima, a želimo i osnažiti suradnju u našoj regiji. Upuštamo se u partnerstva bazirana na vrijednosti te tražimo suradnju s gradovima koji prihvaćaju održivost, uključenost građana, otvorenost i različitost. Već ste spomenuli i Pakt slobodnih gradova, mrežu progresivnih gradova koju smo nedavno započeli s Bratislavom, Pragom i Varšavom. To želimo proširiti u idućim mjesecima. Pristupili smo i Zagrebu, zajedno s drugim glavnim gradovima u EU, u našem trenutačnom lobiranju za veći pristup sredstvima EU. Radujemo se suradnji sa Zagrebom i drugim hrvatskim gradovima kako u bilateralnom tako i multilateralnom okviru.

Neki vas analitičari vide kao budućeg kandidata opozicije za mađarskog premijera. Imate li takve ambicije?

Kao gradonačelniku Budimpešte odgovornost mi je napraviti grad zelenim i slobodnim. To je zadatak na koji se trebam fokusirati i ulažem svu svoju energiju u taj posao.

Neki su Hrvati prigovarali zbog karata “velike Mađarske” koje su bile izložene u uredu mađarskog premijera te uredu Fidesza. Ta karta uključuje i dijelove Hrvatske. Je li u uredu gradonačelnika Budimpešte izložena neka od ovih karata? Što mislite o njima?

Takve karte nema u mom uredu. Rekavši to, razumijem svoje sunarodnjake koji još uvijek žaluju zbog ljudske patnje koju su uzrokovali teritorijalni gubici prije stotinu godina. Kao europska zajednica moramo pronaći relevantne odgovore na ta povijesna žalovanja. Europska unija i zaštita naših zajedničkih vrijednosti može ponovno ujediniti ljude koje je povijest razdvojila.

