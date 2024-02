Ginekolog osuđen zbog silovanja pacijentice, dobio četiri godine zatvora: 'Ovo je poruka seksualnim predatorima'

Prvostupanjskom presudom danas je na Županijskom sudu u Osijeku liječnik, specijalist ginekologije, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Istom presudom ovome liječniku (podaci poznati redakciji) izrečena je i sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja djelatnosti liječničkog posla u trajanju od 4 godine. U obrazloženju presude stoji kako se presuda izriče zbog kaznena djela protiv spolne slobode, odnosno silovanja i vršenja bludnih radnji.

U obrazloženju presude navodi se i događaj od 9. listopada 2021. godine kada je oštećena došla kod ovoga liječnika u ordinaciju na ginekološki pregled. Kako stoji u presudi, on je odmah nakon što je pacijentica ušla u ordinaciju, nju zaključao, što je objasnio željom da joj se umanji osjećaj straha i nelagode zbog pregleda. U presudi je potom detaljno opisano silovanje. Sličan scenarij ponovio se i tijekom pregleda 22. veljače i 14. lipnja 2021. godine.

– Zadovoljni smo kako je cijeli postupak prošao iako se može očekivati da će okrivljenik uložiti žalbu Visokom kaznenom sudu. Međutim, ovo je isto tako i poruka svima drugima seksualnim predatorima. Nadamo se kako će sada i KBC Osijek pokrenuti odgovarajući postupak jer od dana kada je potvrđena optužnica pa do danas, ni bolnica ni Hrvatska liječnička komora nisu se ni na koji način oglasili iako su bili upoznati s postupkom te je on sve to vrijeme i dalje radio kao ginekolog – rekla je odvjetnica pacijentice koja je pokrenula postupak Marija Cindrić Bojmić.

Kako je Večernji list pisao, liječnik je u svojoj obrani demantirao sve navode pacijentice napominjući kako je poznaje unazad pet godina te da joj je obavio operativni zahvat, a nakon toga i dalje liječio. Govorio je kako je pacijentica u početku dolazila na preglede svakih mjesec dana, a kasnije svaka četiri mjeseca.

Govoreći o optužbama, kazao je da se vrata svih ginekoloških ambulanti zaključavaju radi privatnosti pacijentica, kao i da je svoju lijevu ruku stavio na njeno rame, a da mu je ona rekla da ima bolove u području lijevog jajnika. Za trenutak kada ga se optužuje za silovanje, rekao je da kada se pacijentica počela povlačiti prema nazad, da je on ustajao te je mahinalno povukao hlače gore, iz čega je ona izvela pogrešan zaključak. Za događaj u veljači kaže kako je ona njega zagrlila i bila vidno raspoložena te da ju je on potapšao po leđima. Navodi i kako u lipnju nije bilo nikakvog fizičkog kontakta.

