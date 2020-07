Gdje su od petka obavezne maske u Austriji? Između ostalog, na benzinskim postajama i u pekarama

Ministarstvo zdravlja Republike Austrije na čelu s ministrom Rudolfom Anschoberom odlučilo je u noći sa srijede na četvrtak dopuniti svoju novu odluku o obaveznom nošenju maski u javnim zatvorenim prostorima, koja stupa na snagu ovoga petka, izvijestio je austrijski radio i televizija (ORF) u četvrtak u svom popodnevnom dnevniku.

Kako je istaknuto, prema dopuni, maske je obvezno nositi i na benzinskim postajama te u pekarama, i to na području cijele Austrije. Prema tome bez maske na licu se od ovoga petka u Austriji više ne može ući u trgovine hranom, banke i pošte te staračke domove, bolnice i termalna lječilišta, kao ni u pekare i na benzinske postaje.

To su staro-nove odredbe. Uz njih, na snazi i nadalje ostaju i one dosadašnje: obvezno nošenje zaštitnih maski u sredstvima javnog prijevoza i taksiju, ljekarnama i zdravstvenim ustanovama, kod frizera & Co. uslužnim djelatnostima, priredbama u zatvorenom prostoru (iznimka su označena sjedeća mjesta), žičarama i uspinjačama, putničkim autobusima i zatvorenim prostorima na brodovima, te na prosvjedima, odnosno svugdje gdje god nije moguće držati propisani fizički razmak od najmanje metra udaljenosti.

Ono što austrijsku oporbu nervira, posebno liberale Neosa i zbog čega kritiziraju Ministarstvo zdravlja i nadležnog ministra su dopune Odluke o obveznom nošenju maski u zatvorenim prostorima, koja je ovaj utorak obznanjena javnosti na novinskoj konferenciji u Beču. Oporbenjaci poručuju kako je neozbiljno više puta nadopunjavati tek donesenu odluku.

Vladajući „narodnjaci“ i Zeleni odgovaraju kako se situacija s koronavirusom kao i brojke novozaraženih mijenjaju ne samo iz dana u dan nego i iz sata u sat te nisu neuobičajene naknadne dopune i korekcije. A broj od čak 170 novozaraženih u 24 sata u četvrtak bio je doista alarmantan, navode mediji.