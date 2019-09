Garlic je prva klonirana mačka, cijena postupka iznosi 235 tisuća kuna

Huang Yu imao je mačku imenom Garlic, a deset mjeseci nakon njezine smrti, dobila je svojeg istoimenog klona. Tako je nastala prva klonirana mačka koju je napravila kineska tvrtka Sinogene.

Tvrtka je do sada klonirala više od 40 pasa po cijeni od skoro 356 tisuća kuna po komadu i 235 tisuća kuna za mačke. Direktor tvrtke, Mi Jidong, kazao je kako je postupak skup, ali da ljudi koji su za njega platili, nisu spadali su skupinu bogatih.



- Zapravo, većina su bili mladi ljudi koji su tek diplomirali. Nije bitno to jer ljubimci postaju kao članovi obitelji. Kloniranje ljubimaca upotpunjuje emocionalne potrebe mlađih generacija- rekao je Jidong.



U većini zemalja je kloniranje zakonom zabranjeno, ali je legalno u zemljama poput Južne Koreje i SAD-a, piše Gulf News Asia.

China's 1st #cloned cat, Garlic, born in Beijing, is one-month-old today! Follow for more details! pic.twitter.com/fo40E6KuPr