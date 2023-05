Gaf travnja: Konkuriraju Zlata Hrvoj Šipek, klinac koji je osramotio SAD, Miro Bulj i Mario Banožić

Za gaf ožujka izabrali ste nadbiskupa Đuru Hranića koji oklijevao smijeniti svećenika pedofila jer 'bi mu se srušili svjetovi’. Sad za gaf travnja pak konkuriraju glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, klinac koji je osramotio Ameriku, Mostov zastupnik Miro Bulj te ministar obrane Mario Banožić.

1. Fijasko državne odvjetnice, sud odbio najskuplje vještačenje u povijesti DORH-a (2. travnja 2023.)

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek doživjela je fijasko jer je sud u aferi veliki Agrokor odbio prihvatiti najskuplje vještačenje u povijesti DORH-a vrijedno 8,6 milijuna kuna, a koje je bilo ključno za optužnicu protiv Ivica Todorića i još 14 suoptuženika koje se tereti da su iz Agrokora izvukli 1,2 milijarde kuna. Naime, Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda donijelo je odluku u slučaju veliki Agrokor, prema kojem je financijsko vještačenje Ismeta Kamala proglašeno nezakonitim dokazom. Obrana prvookrivljenog Ivice Todorića ranije je tvrdila da je vještački nalaz Ismeta Kamala, koji je državu stajao već spomenutih 8,6 milijuna kuna, nezakonit jer su ga umjesto poljskog KPMG-a izradili hrvatski vještaci, koji su u sukobu interesa jer su radili za Agrokor u vrijeme izvanredne uprave.Zatražili su izuzeće tog izvještaja kao nezakonitog dokaza, što je sud sad i prihvatio. Tako je su u vjetar bačeni milijuni kuna za sporno vještačenje, a na to bi se moglo potrošiti još nekoliko milijuna ako DORH odluči tražiti novo vještačenje.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Odvjetnik Anto Nobilo, koji u postupku brani nekadašnju direktoricu u Agrokoru Pirušku Canjugu, kazao je da se ovom odlukom optužnog vijeća Kamalovo vještačenje proglašeno nezakonitim i izdvaja iz spisa. Nobilo je precizirao da je glavni razlog za izdvajanje taj što je Kamal radio vještačenje u manjoj mjeri, dok su veći dio radili zaposlenici KPMG Hrvatska koji su radili za privremenu upravu Agrokora i za to bili plaćeni. ''Vještak mora biti neutralan i nepristran'', ocijenio je Nobilo. Prije odluke optužnog vijeća novinarima se obratio prvookrivljeni bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić koji je rekao da očekuje pobjedu ''kakva god odluka bila'', a kazao je kako je kazneno prijavio glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek i tužiteljicu Sani Ljubičić.

2. Kako je klinac osramotio SAD (16.travnja 2023.)

FBI je u četvrtak uhitio zaposlenika Nacionalne garde zračnih snaga zbog curenja povjerljivih dokumenata koji su osramotili Washington pred saveznicima diljem svijeta. Neki od najosjetljivijih dokumenata navodno se tiču snage i nedostataka ukrajinske vojske te informacija vezanih uz američke saveznike uključujući Izrael, Južnu Koreju i Tursku. Osumnjičenik u slučaju curenja informacija koje je uznemirilo SAD i njihove saveznike imenovan je kao 21-godišnji Jack Douglas Teixeira koji se sad suočava s optužbama prema američkom Zakonu o špijunaži. On je u chatroomu pod nazivom "Thug Shaker Central" na Discordu - društvenoj platformi popularnoj među igračima - navodno bio poznat pod nadimkom “OG”.

Foto: SOCIAL MEDIA WEBSITE/REUTERS

Bio je aktivan u privatnoj online grupi u kojoj se raspravljalo o videoigrama, Bogu, oružju, rasističkim memovima, ali i visoko povjerljivim američkim datotekama. Navodno je na internetu koristio različita korisnička imena. Prethodno je napisao verzije osjetljivih informacija i podijelio ih u sobi za čavrljanje, a fotografije datoteka navodno je počeo dijeliti nakon što je postao frustriran jer drugi članovi chat sobe nisu obraćali pozornost na njegove objave. Ako vi nećete komunicirati s njima (datotekama), ja ću ih prestati slati - zaprijetio je, prema riječima jednog člana grupe, u više navrata. - Bio je kršćanin i protivio se ratu, samo je želio obavijestiti neke od svojih prijatelja o tome što se događa - kaže jedan tinejdžer iz grupe o mogućim razlozima zbog kojih je Jack Douglas podijelio dokumente.

3. Miro Bulj buneći se protiv novog zakona u Saboru vikao ustaški pozdrav (23.travnja 2023.)

Zastupnici u Saboru ovaj tjedan su raspravljali o Vladinu prijedlogu izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira,a koji je najviše uznemirio zastupnika Miru Bulja koji se zbog ustaškog pozdrava “Za dom spremni” pobunio da vladajući uvode drakonske kazne i verbalni delikt”.- Krivo je što uvodite verbalni delikt kako biste, između ostalog, prosuđivali što su lažne vijesti i kako biste kažnjavali HOS-ovce za njihov pozdrav “Za dom spremni”- kazao je Bulj te dobio prvu opomenu. Bulj se nije zaustavljao pa mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković dao i drugu opomenu.

>> VIDEO Svađa u Saboru oko pozdrava: "Za dom spremni!"; Jandroković izbacio Bulja iz sjednice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što ste radili narodu lažnim vijestima, lažnim mjerama. Uništili ste ovu domovinu. "Hoćete zabraniti pozdrav? Ja ga ponavljam: 'Za dom spremni! - kazao je Bulj koji nikako ne može ili ne želi prihvatiti činjenicu da su se HOS-ovci borili za drugačiju Hrvatsku od ostalih branitelja, za ustašku NDH. - Vidi koliko vas se okupilo da biste progurali verbalni delikt. Tko će prosuđivati što su lažne vijesti. Vi ste ovo nametnuli i našli model kako kazniti ljude koji su se borili u HOS-u i koji legitimno pozdravljaju pozdravom 'Za dom spremni. Kolega Đakić, sve hrvatske branitelje pozivam, nemojte ovo podržati, ovo je ukidanje prava slobode govora - zavapio je Bulj. Zastupnik Davorko Vidović kazao je na to da je Poslovnik povrijeđen jer je Bulj sve njih, branitelje, usporedio s onima koji podržavaju pozdrav “Za dom spremni’". - Mi, hrvatski branitelji, najveći dio nas, nismo nikada stajali iza tog pozdrava. Mi se nismo borili za ustašku tvorevinu - kazao je Vidović.

4. Ministar Banožić dobio državnu subvenciju za gradnju kuće (30.travnja 20203.)

Ministar obrane Mario Banožić zatražio je i dobio subvencioniran kredit od 100.000 eura preko APN-a. Tim kreditom ministar Banožić koji inače ima stan u Vinkovcima od 82 četvorna metra gdje ima i građevinsko zamljište površine 726 kvarata namjerava financirati gradnju kuće u Vinkovcima.Usto Banožić kao član Vlade koristi i državni stan u Zagrebu ukupne površine 92 kvadrata. Ukupna visina državne subvencije koju je dobio državni dužnosnik Banožić iznosi 25.306,32 eura. To znači da će građani RH platiti četvrtinu ministrove kuće. A on i njegova žena imaju više nego pristojna primanja za hrvatske prlike.Ministar Banožić prima plaću od 2740 eura neto, a supruga Banožić zarađuje dodatnih 1081 eura, neto mjesečno. Nakon što su mediji otkrili Banožićev plan za gradnju kiće uz pomoć državnog novca on je poručio da neće prihvatiti ni koristiti pravo na subvencionirani kredit 'ako bi time nekom drugom građaninu oduzeo mogućnost subvencije Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama . Podsjetio da je u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa zatražio mišljenje od Povjerenstva koje nije pronašlo nikakvu zapreku za podizanje subvencioniranog stambenog kredita.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ministar je precizirao da je podigao stambeni kredit u komercijalnoj banci jer, kako tvrdi, nema dovoljno vlastitih sredstava za gradnju obiteljske kuće u Vinkovcima. Dodao je da u pogledu prava na subvenciju APN-a zadovoljava sve kriterije sukladno Zakonu. - Kako sam i najavio, neću prihvatiti niti koristiti ovo pravo ako bih time, kao član Vlade, oduzeo nekom drugom građaninu mogućnost subvencije APN-a - rekao je Banožić.