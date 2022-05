Franjo Tuđman posebno je cijenio dva poteza Ivice Račana, a povijest je o tome rekla sve

O Ivici Račanu ne govori se sve najbolje ni 15 godina nakon njegove smrti. U svojoj burnoj karijeri on je napravio puni krug od ideologa u jednoj partiji do premijera u drugoj državi. Račan je netipični primjerak političara koji predstavlja dvije države, dvije epohe i dvije politike; kad su one završile u velikome sukobu, on je izašao kao pobjednik.



U oružanoj borbi između Jugoslavije i Hrvatske, u ideološkom ratu između komunizma i demokracije njemu pripada glavna nagrada za sporednu ulogu.