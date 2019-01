Grad mora sutkinji platiti 43.000 kuna jer su je napali psi

Grad Sisak treba platiti 43.420 kuna odštete Siščanki Ljubici Rendulić-Holzer koju su u studenome 2014. godine u središtu Siska napala i na tlo srušila tri psa lutalice te je od toga zadobila ozljede glave i stopala. Grad mora podmiriti i nešto više od 11.000 kuna sudskih troškova, prije nekoliko dana presudila je sutkinja Općinskog suda u Sisku Andrea Vasiljević. Ljubica Rendulić-Holzer, inače sutkinja Županijskog suda u Sisku, ozljede je zadobila dok je, za vrijeme stanke, razgovarala s poznanicom na ulici. Nedaleko od nje igrala su se tri psa bez povodca i nadzora te su je u toj igri udarili s leđa i srušili na nogostup. Sutkinja je pri padu udarila glavom u betonsku podlogu te iščašila lijevo stopalo. Hitna pomoć ju je odvezla u bolnicu gdje joj je pružena liječnička pomoć, nakon čega je događaj prijavila policiji. Zbog ozljeda bila je na bolovanju sve do kraja ožujka 2015. godine te prošla 60 fizikalnih terapija.

Grad Sisak je u svojoj obrani navodio da se ne može govoriti da je riječ o psima lutalicama te da bi za odštetu u biti trebalo tužiti Veterinarsku stanicu Sisak, koja je u to vrijeme imala ugovor s Gradom Siskom o zbrinjavanju napuštenih životinja. No, fotografija koju je snimio suprug ozlijeđene Siščanke nedugo nakon napada pokazuje na mjestu događaja upravo tri psa srednje veličine bez ogrlica, a to potvrđuju i ispitani svjedoci.

Ni policija nije mogla utvrditi vlasnike pasa s fotografije, no svjedoci su rekli da su oni tuda lutali barem mjesec dana prije samog događaja. Sud je stoga naložio plaćanje odštete Gradu Sisku jer je utvrđeno da Grad zadržava pravo nadzora i kontrole usluga koje Veterinarska stanica Sisak pruža, a s obzirom na to da su psi lutali dulje od mjesec dana, ističe se u presudi, očito da gradske službe to nisu provele. Stoga se iz gradskog proračuna mora platiti ukupno 43.240 kuna naknade za fizičke bolove, pretrpljeni strah, izmaknutu zaradu te troškove liječenja. Grad Sisak to će vjerojatno naplatiti iz osiguranja.

Inače, odštete zbog napada pasa su prilično česte u Hrvatskoj i susjednim državama, iako u ovom slučaju nije riječ o izravnom napadu pasa. I dok je u Srbiji pitanje odšteta zbog pasa lutalica prošle godine postalo glavna tema u javnosti nakon što je utvrđeno da su općine i gradovi zbog toga u nekoliko godina platili čak 25 milijuna eura, u Hrvatskoj je najveću odštetu zbog tog razloga prije nekoliko godina platio Grad Bakar. Naime, morao je platiti 1,2 milijuna kuna zbog svoje odgovornosti jer je pas lutalica 2001. godine izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginuo muškarac. Pas lutalica istrčao je na kolnik, nesretni vozač pokušao ga je izbjeći, no udario je u kamion te tako izgubio život.

Kako je u sudskom procesu utvrđeno, prema Zakonu o obveznim odnosima, pas koji se samostalno kreće uz cestu predstavlja opasnost, a odgovornost za njegovo ponašanje snosi jedinica lokalne samouprave budući da je vlasnik psa u ovom slučaju ostao nepoznat. Ista zakonska odrednica primijenjena je i u sisačkom slučaju.