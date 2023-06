Francuska u šoku nakon stravičnog napada u dječjem parku: 'Naše srce razbilo se u tisuće komadića'

Sirijski tražitelj azila posijao je danas ujutro strah i izazvao metež u Francuskoj nakon što je nožem ozlijedio šest osoba među kojima je četvero vrlo male djece, a na taj stravičan zločin reagirali su cijeli državni vrh i čelnici oporbe. Predsjednik Emmanuel Macron osudio je "kukavički napad" u Annecyju i na Twitteru objavio da je "nacija u šoku".

Sirijac je napao djecu staru između 22 mjeseci i tri godine na dječjem igralištu unutar velikog parka koji se proteže uz jezero Annecy. Prema izvorima bliskim tom slučaju, dvoje djece i jedna odrasla osoba su životno ugroženi.

Ima status izbjeglice

Napadač je policiji rekao da je sirijski državljanin rođen 1991. i tražitelj azila. Utvrđuje se da li se radi o terorističkoj prirodi ovog napada, no tužiteljica Line Bonnet-Mathis izjavila je kako ''zasad nema dokaza da bi se moglo raditi o terorizmu''. Policija je objavila da se napad dogodio u 9.45 sati u vrlo posjećenom parku Europa na obali jezera Annecy. Prvotne informacije govorile su o osam ozlijeđenih uslijed napada hladnim oružjem. Francuski ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin objavio je na Twitteru da je napadač uhićen zahvaljujući brzoj reakciji policije.

Prema pisanju lista Le Dauphiné Libéré, žrtve su prevezene u bolnički centar Annecy Genevois, a očevici zločina nalaze se u zgradi u blizini poprišta zločina. Izjave svjedoka govore da je napadač, nakon što je hladnim oružjem ozlijedio djecu, pokušao pobjeći i potom ranio jednu stariju osobu, prije nego što ga je vrlo brzo uhitila policija.

U Parizu su zastupnici Narodne skupštine i članovi vlade održali minutu šutnje. Predsjednica parlamenta Yaël Braun-Pivet ih je pozvala da održe minutu šutnje za "napadnute i njihove obitelji". Premijerka Elisabeth Borne i ministar Darmanin uputili su se u Annecy. "Stravičan napad jutros na šetnici u Annecyju. U mislima sam sa žrtvama i njihovim obiteljima", napisao je na Twitteru gradonačelnik Francois Astorg i pozvao mještane i posjetitelje da izbjegavaju šetnicu kako bi policija do kraja obavila svoj posao.

Na ovaj događaj reagirao je cijeli politički establišment. Predsjednica većinskog kluba zastupnika stranke Renaissance u parlamentu Aurore Berge rekla je da ih je "sve obuzela strepnja", dok Eric Ciotti iz redova Republikanaca govori o "snažnim emocijama i velikom gnjevu".

"Kako je to moguće? Napasti najmanje, izbosti ih nožem. Naše srce razbilo se u tisuće komadića", rekao je Jean-Luc Mélenchon, čelnik krajnje ljevice Nepokorene Francuske. "Strava i užas", napisala je na Twitteru Marine Le Pen, čelnica krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje (RN). Stanovnici i posjetitelji idiličnog mjestašca u francuskim Alpama u šoku su i nevjerici da se nešto takvo moglo dogoditi, a pogotovo da netko nemilosrdne izbode najranjvije, djecu koja nisu ništa kriva. Jedna od svjedokinja za lokalne je medije govorila da se ono što je gledala ne može snimiti niti u filmovima.

- Užasno, da čovjek može nožem bosti djecu, ostati hladnokrvan i samo nastavljati dalje, kakav je to čovjek? Kakva smo mi to država koja prima ovakve ljude? Pod hitno treba sve takve zatvoriti do kraja života i sve ljude poput njega izbaciti isti trenutak iz Francuske. Mi želimo mirno i sigurno hodati našim ulicama. Želimo da kad naša djeca izađu van ne strepimo hoće li se živi vratiti ili će ih neki luđak zaklati - očajna je bila svjedokinja.

Krvavi napad izveo je 31-godišnji sirijski azilant, koji se zove, kako tvrde lokalni mediji Abdel-Masih H. (njegovo ime na arapskom znači Isusov rob). Očevici tvrde da je napadač namjerno i bez ikakvog razloga nemilosrdno napao sve što mu se našlo na putu. Očevici tvrde da su pripadnici snaga sigurnosti brzo stigli na mjesto napada te savladali i uhitili napadača. Francuska policija potvrdila je, u kasnijem izvješću, da "napadač sirijski državljanin koji uživa legalni status izbjeglice u Francuskoj", a premijerka Élisabeth Borne kazala je naknadno kako ''nema poznati kriminalni ili psihijatrijski dosje''. Kritike su počele stizati na račun policije i obavještajnih službi i francuska javnost postavlja pitanja kako se to moglo dogoditi i da osoba koja je prošle godine u studenom zatražio azil, a bio je poznat i pračen od strane sigurnosnih službi.

Brojni teroristički napadi

Francuska je proteklih godina svjedočila brojnim terorističkim napadima, što je podiglo razinu sigurnosne uzbune, a vlasti su potaknule da pooštre kontrolu nad nekim centrima koji izazivaju sumnje. Smrtonosni bombaški napadi i pucnjava 13. studenog 2015. u kazalištu Bataclan i drugim mjestima u okolici Pariza ubili su 130 ljudi. U srpnju 2016. ekstremist se kamionom zaletio u masu koja je slavila Dan Bastille u Nici i ubio 86 ljudi. Također, naoružani napadač je 23. ožujka 2018. na jugozapadu zemlje, pucajući na policiju i uzevši taoce u supermarketu, ubio troje ljudi", pa su snage sigurnosti upale u zgradu i ubile ga.

Zatim je 16. listopada 2020. 18-godišnji napadač čečenskog podrijetla odrubio glavu Samuelu Patyju, učitelju francuske škole u predgrađu Pariza. Nekoliko dana kasnije, 29. listopada 2020., mladi Tunižanin je u crkvi u Nici odrubio glavu ženi i ubio dvije osobe nožem, prije nego što ga je policija upucala i uhitila. U svibnju 2021. grad Nantes, na zapadu zemlje, svjedočio je napadu nožem na policajku u gradu "La Chapelle-sur-Ardre", koji je rezultirao teškim ozljedama. Zemlja je također kasnije svjedočila brojnim pojedinačnim napadima.

