Francuska prva u EU najavila donaciju vlastitih zaliha cjepiva siromašnim zemljama

Francuska će donirati početnih 100.000 doza cjepiva AstraZenece zemljama u razvoju u travnju, čime postaje prva članica Europske unije koja šalje vlastite zalihe cjepiva inicijativi COVAX za siromašne zemlje, rekao je dužnosnik u srijedu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je članice EU-a da pošalju pet posto vlastitih zaliha cjepiva zemljama u razvoju kako bi se suzbio razvoj novih varijanti te kako bi spriječili Rusiju i Kinu da steknu diplomatsku prednost podjelom svojih cjepiva.

"Francuska će pokrenuti europski mehanizam podjele cjepiva s COVAX-om", rekao je Macronov savjetnik u srijedu, dodajući kako se nada da će se i druge zemlje obvezati na fizičku podjelu cjepiva s COVAX-om.

Program COVAX, uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Globalnog saveza za cjepiva i imunizaciju (GAVI), nastoji osigurati dvije milijarde doza cjepiva za siromašne zemlje do kraja 2021. godine. Inicijativa COVAX objavila je u ožujku da im je cilj isporučiti 237 milijuna doza AstraZenece u 142 zemlje do kraja svibnja, a također je isporučila prve doze Pfizera.

Francuski dužnosnici izrazili su zabrinutost da su se razvijene zemlje, koje nastoje što prije cijepiti svoje stanovništvo, obvezale samo na financijsku pomoć COVAX-u i da su se suzdržale od slanja doza iz vlastitih rezervi. Francuska se obvezala poslati 500.000 doza cjepiva do sredine lipnja, dodao je francuski dužnosnik.

Prva pošiljka cjepiva AstraZenece, koja će se uzeti iz iščekivanih isporuka cjepiva Francuskoj, "odmah" će se poslati COVAX-u, dodao je Macronov savjetnik.

