Francuska: Odluka o iranskom nuklearnom sporazumu za nekoliko dana

Francuska je u srijedu rekla da će se za nekoliko dana znati hoće li iranski nuklearni sporazum iz 2015. biti spašen i da je na Teheranu da donese političku odluku, dok je glavni iranski pregovarač pozvao Zapad da bude "realan".

Neizravni pregovori između Irana i SAD-a o obnovi sporazuma nastavljeni su prošli tjedan nakon desetodnevne stanke, a dužnosnici drugih strana u sporazumu, Britanije, Kine, Francuske, Njemačke i Rusije, posreduju između njih u nastojanju da približe stajališta.

Zapadni diplomati nadali su se da će do sada biti postignut proboj, ali teška pitanja i dalje nisu riješena. Iran je odbio da Zapad postavlja bilo kakve rokove.

"Sada smo stigli do prijelomne točke. Nisu u pitanju tjedni, u pitanju su dani", rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian u parlamentu, dodajući da se Zapad, Rusija i Kina slažu oko okvira dogovora.

"Potrebne su političke odluke Iranaca. Ili će izazvati ozbiljnu krizu u danima koji dolaze ili će pristati na dogovor koji poštuje interese svih strana".

Glavni iranski pregovarač Ali Bagheri Kani odgovorio je u tvitu, pozvavši Zapad da bude "realan, da izbjegava nepopustljivost i da ima na umu lekcije iz protekle četiri godine". "Vrijeme je za njihove ozbiljne odluke".

"Nakon tjedana intenzivnih pregovora, bliži smo nego ikad dogovoru; no ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno", poručio je.

After weeks of intensive talks, we are closer than ever to an agreement; nothing is agreed until everything is agreed, though.

Our negotiating partners need to be realistic, avoid intransigence and heed lessons of past 4yrs.

Time for their serious decisions. https://t.co/kRnSte9Bzu