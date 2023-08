Crveni alarmi zbog vrućina u čak četiri regije, temperature idu i do 38 stupnjeva

Niti za vikend nećemo dobiti odmor od nesnosnih vrućina koje su zahvatile cijelu zemlju. Sutra je na snazi crveni meteoalarm za cijelu obalu kao i za središnju i sjevernu Hrvatsku, dok će istočna i gorska Hrvatska "uživati" u neznatno nižim temperaturama zbog kojih je upaljen narančasti meteoalarm.

Danas je situacija bila nešto blaža na kontinentu gdje sve regije osim planinske Hrvatske bilježe jedan stupanj upozorenja niže nego što je najavljeno za sutra. Temperaturni rekord zabilježio je Mljet s 38°C. S 37°C slijedi ga Knin, 36°C izmjereno je u Metkoviću, Pločama, Senju i Slavonskom Brodu. Na 35°C zagrijali su se Osijek i Zagreb, prenosi HRT.

Subota će biti pretežno sunčana, vruća i vrlo vruća. U zapadnoj Slavoniji poslijepodne postoji mala mogućnost lokalnih nestabilnosti. Vjetar većinom slab jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22°C, na Jadranu od 23 do 28, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 38 °C.

Foto: DHMZ

Vrhunac toplinskog vala nas, dakle, čeka ovog vikenda, no početkom sljedećeg tjedna vrućine bi trebale popustiti. Temperatura zraka past će na zapadu zemlje već u ponedjeljak, no veći pad očekuje se u utorak i srijedu. Do tada, držite se upozorenja i preporuka liječnika, koja naročito vrijede za kronične bolesnike, starije osobe, djecu i trudnice.

