FOTO Priprema za moguću Putinovu invaziju: Članica NATO-a gradi 600 bunkera, evo kako će izgledati

Estonija, Litva i Latvija intenzivno grade velike obrambene strukture duž svoje zajedničke granice s Rusijom i Bjelorusijom. Te strukture, takozvana baltička obrambena linija, uključuju stotine bunkera i druge obrambene mjere. One su ključni dio dogovora između ove tri zemlje, postignutog nakon ratnih zbivanja u Ukrajini.

Estonija, kako piše Business Insider, planira izgraditi 600 bunkera uz granicu s Rusijom, koja je duga 338 kilometara, što će ih koštati 65 milijuna dolara, kako je izvijestila državna radiotelevizija ERR. Ministar obrane Estonije Hanno Pevkur kaže da će obrambene strukture u mirnodopskom razdoblju uključivati bunkere, potporne točke i distribucijske linije. No, u slučaju sukoba, lokalne rezerve bit će spremne postaviti mine, protutenkovske rovove, bodljikavu žicu i betonske piramide kako bi zaustavile tenkove.

Lukas Milevski, istraživački suradnik na Institutu za istraživanje vanjske politike, nedavno je istaknuo da je izgradnja baltičke obrambene linije ogroman projekt. Dodao je da baltičke države smatraju kako ne smiju odustati od svoga teritorija, stoga moraju biti spremne odmah se suprotstaviti ruskoj invaziji, ako do nje ikada dođe.

Estonia alone plans to spend about €60 million on building 600 of the installations along its 180-mile frontier with Russia. Each bunker will be roughly 37 sq m (398 sq ft) in size, with space for about ten soldiers, and will be hardened against artillery strikes. 2/5 pic.twitter.com/9g9PfGq0uF