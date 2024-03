FOTO Kod Gline pronašli najveću pticu grabljivicu u Europi, imala je slomljeno krilo. Spasili su ju

Na lokaciji Gračanica Šišinečka, u naselju u sastavu općine Gline, pronađen je ozlijeđeni orao štekavac, koji je strogo zaštićena vrsta i najveća europska ptica grabljivica. O tome na svojem Facebook profilu piše Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ, dodajući da je orao pronađen u petak, 29. ožujka.

"Mještanin Goran Franko u jutarnjim je satima ugledao orla kako bespomoćno pluta na sredini rijeke i čamcem krenuo u pomoć. Nakon izvlačenja nazvao je Zaštitu prirode Sisačko-moslavačke županije te su djelatnici izišli na teren, preuzeli nesretnog orla i odvezli ga u veterinarsku ambulantu ZOO Maksimir u Zagrebu. Tamo mu je utvrđen višestruki prijelom kosti desnog krila te je podvrgnut operativnom zahvatu", piše Natura SMŽ uz nekoliko fotografija orla. Operacija je bila uspješna, a sada se nadamo da će se u potpunosti oporaviti, dodaju.

Inače, orao štekavac (Haliaeetus albicilla) pripada razredu ptica, redu grabljivica te porodici jastrebova, škanjaca i orlova. Mogu se naći u sjevernoj i središnjoj Europi, Grenlandu, Rusiji te manje u ostalim dijelovima Europe, Kini, Mongoliji i na Bliskom istoku.

Orao je impresivna ptica grabljivica koja može narasti do 90 centimetara, a teži od 3,1 do šest kilograma. "Najveći su orlovi u Europi. Imaju raspon krila do čak 240 cm, a zbog takve veličine se rep doima malim. Perje je u nijansama smeđe boje, osim oko glave i vata te repnog perja, koje je bijelo", piše ZOO Zagreb o ovim orlovima.

Njihova prehrana varira. U divljini obično love ribu, sisavce i ptice. U zoo vrtovima njihova prehrana može uključivati štakore, piliće i svježe meso. Orao štekavac je monogamna vrsta, što znači da par ostaje zajedno cijeli život. Spolnu zrelost dostižu oko pete godine života. Parovi se gnijezde svake godine na istom teritoriju, a ženka obično snese jedno do dva jaja. Oba roditelja brinu se za mlade koji ostaju u gnijezdu dok ne nauče letjeti i postanu sposobni loviti. Također, spomenimo i da ovi orlovi mogu živjeti više od 20 godina u prirodi, a isto tako i u zoo vrtovima.

