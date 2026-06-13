FOTO Grade najluđi tunel na svijetu: Brodovi će ploviti kroz planinu, ovo su detalji

Norveška započinje jedinstveni mega-projekt. U budućnosti će brodovi moći putovati kroz planinu? Naime, Rt Stad na poluotoku Stadlandet smatra se jednim od najopasnijih dijelova obale u zemlji. Snažne oluje i visoki valovi neprestano čine tu rutu izazovom za kapetane. Umjesto da zaobilaze zloglasni rt na otvorenom moru, brodovi bi u budućnosti mogli koristiti zaštićenu rutu kroz planinu. Riječ je o projektu Stad Ship Tunnel, prvom tunelu na svijetu namijenjenom velikim morskim brodovima. Tunel će biti dug oko 1,8 kilometara i širok 37 metara, što će omogućiti prolazak čak i velikim kruzerima dugim do 140 metara i teškim do 16.000 tona. Ovaj tunel prvenstveno služi povećanju sigurnosti pomorskog prometa, piše Bild.

Projekt je odobren još 2017. godine, ali je nekoliko puta bio na rubu otkazivanja zbog eksplozije troškova. Umjesto prvotno procijenjenih oko 455 milijuna eura, cijena je narasla na više od 780 milijuna eura. Vlada premijera Jonasa Gahra Størea u početku se protivila, no nakon pregovora s parlamentom postignut je novi dogovor o financiranju od 8,6 milijardi norveških kruna (oko 782 milijuna eura).

Državna uprava za obalnu administraciju Kystverket već se priprema za sljedeće korake. Generalni direktor Einar Vik Arset izjavio je da su spremni početkom 2027. pokrenuti sve potrebne procedure kako bi gradnja mogla započeti. Odluka o izvođaču radova očekuje se uskoro, a u igri su još tri konzorcija. Predviđeno je da radovi traju oko pet godina.

Norveška ovim projektom želi pokazati da je svjetski lider u inovativnoj i održivoj infrastrukturi. Ako sve bude išlo po planu, Stad Ship Tunnel mogao bi postati jedna od najspektakularnijih građevina 21. stoljeća, tunel kroz koji će doslovno ploviti brodovi.