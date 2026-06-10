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STAMBENA KRIZA

Forum mladih SDP-a: 'Stambeno pitanje mladi mogu riješiti jedino kartonskim kutijama'

Zagreb: Performans Foruma mladih SDP-a ispred Sabora
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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VL
Autor
Sandra Bartolović/Hina
10.06.2026.
u 10:26

Mladi u Hrvatskoj sele iz roditeljskog gnijezda daleko kasnije od prosjeka Europske unije, čak sedam godina, a 78 posto mladih još uvijek živi s roditeljima”, naveo je potpredsjednik Foruma mladih SDP-a

Predstavnici Foruma mladih SDP-a u srijedu su ispred Hrvatskoga sabora održali performans kojim su upozorili na stambenu krizu koja posebno pogađa mlade i studente te istaknuli da su kartonske kutije jedino što mladima u Hrvatskoj ostaje za rješavanje stambenog pitanja.

Potpredsjednik Foruma mladih SDP-a Timon Fabijanec, ispred naslaganih kartonskih kutija koje bi trebale predstavljati stambeni prostor, upozorio je da je osamostaljivanje mladih veliki problem u Hrvatskoj. "Mladi u Hrvatskoj sele iz roditeljskog gnijezda daleko kasnije od prosjeka Europske unije, čak sedam godina, a 78 posto mladih još uvijek živi s roditeljima”, naveo je podatke o stambenoj krizi koja pogađa mlade.

Istaknuo je da su mladi u Hrvatskoj vrlo radišni, studiraju i unatoč svom trudu, zalaganju i znanju, nisu sigurni hoće li se moći zaposliti u Hrvatskoj i ostati živjeti u njoj. S trenutačnim mjerama nisu sigurni ni hoće li si moći priuštiti prvu nekretninu, kazao je, dodavši da im se Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem smije, sliježe ramenima i kaže da je to ne-tema.

"Potpredsjednik Vlade Branko Bačić govori da je mladim osobama dovoljno 18 kvadrata za život, a ti ljudi imaju veći ured od 18 kvadrata", upozorio je Fabijanec.  Naglasio je i da mladi ne traže luksuz nego dostojanstvene i optimalne uvjete za kupnju svoje prve nekretnine i osamostaljenje.

Potpredsjednik Foruma Karlo Vedak pojasnio je da su se okupili uoči sjednice Odbora za obitelj, mlade i sport koja tematizira priuštivost stanovanja odnosno nemogućnost osamostaljivanja mladih, što su prikazali kućicama od kartonskih kutija jer je to, ističe, jedino što mladima u Hrvatskoj preostaje, čak i ako rade i imaju stabilan posao.

"Drago nam je da su se i vladajući probudili i osvijestili problem o kojemu SDP govori već godinama”, kazao je, podsjetivši da je SDP još 2023. godine predstavio program 'Plan za stan'.

Mi želimo, dodao je, veliki javni fond stanova, dugoročni najam, posebne stanove za mlade i za mlade obitelji. "Pozivamo Vladu da, kako su iskopirali cijeli niz naših antiinflacijskih mjera i prihvatili naš prijedlog poreza na ekstraprofit, tako prihvate i našu stambenu politiku jer očigledno je da sami ne mogu”, poručio je Vedak.
Ključne riječi
stan stambena kriza stambeno pitanje

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