Financijski savjetnik: Uvođenje eura utjecat će na smanjivanje inflacije, možemo biti optimistični

U studenom je inflacija u Hrvatskoj iznosila 13,5 posto, a podaci za prosinac još nisu objavljeni. Financijski savjetnik Danko Sučević odgovorio je na pitanja o uvođenju eura, inflaciji, te razlici u cijenama u Hrvatskoj i nekim drugim europskim državama koje su brojni građani 1. siječnja postali svjesniji.

Razina inflacije pada u zemljama Europske unije, a Sučević smatra kako će se to uskoro poćeti događati i u Hrvatskoj, no upozorio je da to ne znači da će cijene padati, već da će manje rasti. "Dugoročno će uvođenje eura utjecati na smanjivanje, odnosno nepovećavanje inflacije. Kratkoročno, o čemu sad pričamo to bi moglo imati nekakav utjecaj", rekao je za dnevnik HRT-a.

"Ne mislim da je istinita priča o velikim poskupljenjima s 31. prosinca na 1. siječnja. Mislim da su to izolirani slučajevi i nalaz državnog inspektorata vam pokazuje da oko 70 - 80 posto cijene nisu podignute" rekao je Sučević, dodajući kako je uvjeren da će inflacija biti niža u siječnju nego u prosincu i veljači.

On kaže kako se po stopama inflacije može vidjeti da su cijene rasle 1. rujna, listopada, studenog i prosinca, no smatra da 1. se siječnja nisu dizale, "ali i da će se opet dići 1. veljače, u ožujku i u travnju". Napominje da ovdje efekt imaju i siječanjski popusti.

Razliku u cijenama proizvoda u Hrvatskoj i zemljama EU objasnio je na primjeru Nutelle, a sve se svodi na potražnju i ponudu. "Sigurno znamo da je u Njemačkoj veća ponuda zamjenskih proizvoda za Nutellu. Treba nam veća konkurencija. Ulaskom u Schengen i euro ta će konkurencija biti veća u Hrvatskoj" objašnjava Sučević. Konkurenti više neće morati preračunavati eure u kune i voditi posebne cjenovne politike, pa će im trgovanje s Hrvatskom biti utoliko lakše.

"Mislim da je uvođenje eura generalno jako dobra gesta i da možemo očekivati jako dobre vijesti i biti optimistični" zaključio je Sučević.

