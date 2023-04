Filozofija, bila je samo korisno sredstvo da se znanje postavi na noge

Svako je vrijeme u prošlosti dalo nekog velikog mislioca i neku filozofiju, u kojoj bi bio sabran duh epohe i mudrost generacija, no danas ne samo da nemamo velikih filozofa i filozofija, već je pitanje postoji li potreba za ikakvom filozofijom uopće?



Sve to kao da se, s jedne strane, uklapa u turobnu sliku sveopće dekadencije zapadne kulture, čija je filozofija još samo jedna žrtva. S druge strane, moguće je da je filozofija ispunila svoju svrhu i da naša kultura nema više potrebe za njom zbog toga što su posebne znanosti uspješno preuzele njezinu ulogu. Možda je filozofija doista bila samo porodilja znanosti, dok one sada žive neovisan život?