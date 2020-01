Filmski bijeg uhićenog bogataša: U Japanu čekao suđenje pa spektakularno završio u Libanonu

Kao komet svjetsku je javnost pogodio spektakularan bijeg Carlosa Ghosna (65), bivšeg šefa saveza tvrtki Renault – Nissan – Mitsubishi, iz Japana u Libanon. Poznati francusko-libanonski tajkun koji je u Tokiju bio u kućnom pritvoru očekujući suđenje zbog financijskih malverzacija u ponedjeljak je uspio na filmski način pobjeći u Libanon, čiji je državljanin. Ghosn se dugo žalio na tretman koji su japanske vlasti imale prema njemu nazivajući suđenje koje je trebalo početi ove godine političkim. Pobjegavši u Libanon, Ghosn se od jednog od najpoznatijih optuženika u svijetu pretvorio u jednog od najpoznatijih globalnih bjegunaca.

Optuživao vlasti u Tokiju

Ghosn je bio na čelu tvrtke do studenog 2018. kada je uhićen pod sumnjom da je pokušao prevariti japanske vlasti, prijavljujući znatno niže dohotke kako bi platio manji porez. Milijunaš je pritom stalno naglašavao da je riječ o političkom progonu. U utorak je objavio da je dan ranije sletio u Libanon i da to znači da više neće biti zatočenik “pokvarenog japanskog pravosuđa”.

– Nisam izbjegao pred pravdom, već sam se izbavio nepravde i političkog progona – rekao je ovaj poduzetnik.

Kao dječak Ghosn je živio u Libanonu, a ta ga zemlja tretira kao heroja. Ne očekuje se da će Libanon izručiti svojeg državljanina Japanu. Kada je uhićen, u Bejrutu je osvanuo veliki plakat s natpisom: “Svi smo mi Carlos Ghosn”, a kako bogataš ima i libanonsko podrijetlo, dio se građana te zemlje ponosi njegovim životnim uspjesima.

No njegov bijeg još uvijek predstavlja pravu misteriju. Pristajući na uvjete kućnog pritvora, bogataš je japanskim vlastima morao predati sve tri svoje putovnice: brazilsku, francusku i libanonsku. Živio je u svojoj rezidenciji u Tokiju i kamere su ga snimale 24 sata dnevno. Kao dio dogovora s vlastima, pristao je na uvjet da ne smije komunicirati sa svojom suprugom. Libanonsko je ministarstvo vanjskih poslova priopćilo da je u zemlju ušao legalno, koristeći francusku putovnicu. No kako malo tko vjeruje u tu priču, pojavile su se brojne teorije kako je Ghosnu pošlo za rukom da iz Zemlje Izlazećeg Sunca stigne čak do Libanona.

Prema izvještaju libanonske televizije MTV, Ghosnu su u dom stigli glazbenici kako bi mu odsvirali božićni koncert. Kad su završili, bogataš, visok oko 170 centimetara, kriomice je ušao u jednu veću kutiju u kojoj se inače prenosi glazbena oprema.

Zatim je prebačen na aerodrom gdje je privatnim avionom odletio u Tursku i zatim u Libanon. Ovu priču citirali su brojni svjetski mediji, uključujući i britanski Guardian.

Težak sto milijuna eura

Prema izvještaju koji je donio ugledni francuski Le Monde, bogatašev bijeg organizirala je njegova supruga, i to uz pomoć svoje braće i njihovih kontakata u Rusiji. Nakon što je napustio Tokio, Ghosn je poletio privatnim zrakoplovom s jednog malog japanskog aerodroma, a u Tursku je ušao koristeći osobnu kartu.

Bogatašev bijeg prouzročio je velike turbulencije u Japanu gdje se dio javnosti pita kako je moguće da je Ghosn dospio u drugu zemlju ako je bio toliko pomno praćen. I sam Ghosnov odvjetnik u Japanu Junichiro Hironaka rekao je da ga je milijunašev bijeg šokirao te da ne zna ni može li ga kontaktirati.

Ghosn, težak oko sto milijuna eura, tako odnedavno živi u Bejrutu sa suprugom, daleko od japanskih sudova, a globalna javnost želi saznati detalje filmskog bijega koje bi milijunaš mogao otkriti već za nekoliko dana na najavljenoj novinarskoj konferenciji.