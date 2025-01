VIDEO Na Aljasci se srušio američki F-35: Snimljen pad moćnog aviona

Borbeni avion F-35 srušio se u utorak tijekom vježbe u bazi zračnih snaga Eielson na Aljasci, a pilot je iskočio i nalazi se na sigurnom, rekli su dužnosnici baze. Pilot je doživio "kvar tijekom leta" i uspio se katapultirati iz letjelice, rekao je na konferenciji za novinare pukovnik američkih zračnih snaga Paul Townsend, zapovjednik 354. borbenog krila, prema izvješću Associated Pressa.

Nesreća se dogodila prilikom slijetanja tijekom vježbe, navodi se u izvješću. Zračna baza Eielson rekla je u priopćenju da je incident u utorak poslijepodne rezultirao "značajnom štetom" na zrakoplovu F-35 Lightning II. Pilot je na sigurnom i prebačen u vojnu bolnicu Bassett, navodi se u priopćenju.

