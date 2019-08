Ovako je izgledala vila koja je prevarila Francuze: Za nju su dali 50 tisuća kuna

Priča o skupini francuskih turista koja je došla na otok Hvar kako bi odsjeli u prekrasnoj vili Felipe i koji su umjesto predivnog godišnjeg odmora završili prevareni prešla je i granice Hrvatske.

Svoju priču o prevari za Le Parisien ispričala je 22-godišnja Chloé Melin koja je uglednom portalu dala i fotografije vile u kojoj su ona i njezini prijatelji trebali biti 10 dana za 6420 eura.

- To je bilo samo polje bez ičega, kazala je 22-godišnjakinja navodeći kako se ne može opisati njihovo razočaranje i tuga.

- Otišli smo do susjeda da se raspitamo jer smo mislili da možda imamo krivu adresu. Osjećali smo se uistinu poniženo. Našli smo se na ulici, ne želimo to ni najgorem neprijatelju, kazala je Chloe. Ispričala je kako nisu mogli dobiti na mobitel osobu koja se predstavljala kao vlasnica jer je broj bio isključen.

Foto: Screenshot/youtube

Francuska turistkinja navela je kako su imali problem i s Bookingom. Naime, kad su zvali da se požale svaki puta su dobili drugog zaposlenika, a oni su im kazali kako će vidjeti s menadžerom nakon čega bi se komunikacija prekinula. U jednom trenutku konačno su uspjeli dođi do menadžerice Bookinga koja im je ponudila povrat novca u narednih deset dana.

- Priznala je da je njihova odgovornost što su ostavili lažni oglas usprkos tome što su se ljudi žalili., kazala je Chloe, no prema njoj to se ne bi dogodilo da ona i njezina prijateljica Julie nisu podijelile svoju priču na Twitteru.

Nakon što su ostali bez smještaja, platili su prvu noć hotel, a tada su odlučili da će unajmiti novu vilu isključivo temeljem preporuke.

- Agencija i vlasnici vile su bili jako susretljivi oko plaćanja, istaknula je Francuskinja.

Međutim, za neke od njihovih prijatelja troškovi su postali preveliki i bili su prisiljeni vratiti se u Francusku. Sama Chloe potrošila je gotovo tisuću eura na avionske karte i iznajmljivanje vile koja ne postoji, gdje je trebala zajedno s prijateljima biti do kraja kolovoza. Zbog visokih troškova grupa nije sigurna hoće li biti u mogućnosti toliko dugo biti.

- Svi smo došli s dodatnim budžetom za izlaske, shopping i restorane, ali to nije uključivalo proračun za novi najam smještaja. Volimo izlaziti vani i tulumariti. Zato i jesmo odabrali Hvar za to, ispričala je mlada žena kako sada neće moći izlaziti vani kako su planirali, no da je riječ o dobroj grupi prijatelja koji se razumiju.