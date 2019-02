Eurozastupnica Petir: Hrvatska se nalazi u vrhu rada nedjeljom

Jučer se u prostorima Europskog parlamenta održao događaj u organizaciji Europskog saveza za nedjelju pod nazivom "Work-free Sunday and decent working hours in Europe: Which way forwards?". Na poziv zastupnice Marijane Petir na događaju su sudjelovali fra Vuleta, kao predstavnik Hrvatskog saveza za nedjelju, i gđa Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske.

Zastupnica Petir u svom je govoru istaknula kako se nada da će razgovori o Direktivi o radnom vremenu krenuti prema rješenju te će tema slobodne nedjelje doći na dnevni red.

- Više puta do sada pozvala sam Vladu Republike Hrvatske da izmjeni zakonsku regulativu i u tom smislu surađujem i s hrvatskim Savezom za slobodnu nedjelju. Pojedini načelnici i gradonačelnici sami su krenuli u razgovore s vlasnicima trgovinama kako bi ih privolili da dogovorno zatvore trgovine nedjeljom i neki su u tome i uspjeli. To su pozitivni pomaci, no još je uvijek puno posla pred nama stoga sam uvjerena da upravo zajedničkim aktivnostima možemo doprinijeti promijeni zakonodavstva, ali i promjeni navika potrošača - istaknula je zastupnica Petir u svom govoru.

Prema istraživanju o ravnoteži privatnog i poslovnog života u Hrvatskoj, koje je proveo ured Marijane Petir po uzoru na istraživanje European Sunday Alliance, 50% zaposlenih u Hrvatskoj radi prekovremeno.

Prema dobivenim rezultatima istraživanja, kao najčešći razlog prekovremenog rada je velika količina posla kojeg moraju obaviti u kratkom roku.

Izrazito loše stanje zabilježeno je u sektoru trgovine gdje prema podacima Sindikata trgovine prosječno svaki prodavač, blagajnik odradi najmanje pola sata duže od registriranog odrađenog rada, svakog radnog dana.

Stručnjaci iz Europske agencije za zdravlje i zaštitu na radu i Europske zaklade za poboljšanje života i radnih uvjeta iznijeli su statistike koje pokazuju kako se na prvom mjestu razloga za izbivanje s posla nalaze mišićno-koštane bolesti, psihosocijalne bolesti i stres.

U veljači 2003. Franjevački institut za kulturu mira pokrenuo je inicijativu za slobodnu nedjelju kojoj su se pridružila nacionalna središnjica Nezavisnih hrvatskih sindikata, Sindikat trgovine, Hrvatski Caritas i Centar za promicanje socijalnoga nauka Crkve.

Uz brojne medijske nastupe i snažna lobiranja, inicijatori su Vladi RH uručili peticiju s više od 300.000 potpisa, što je rezultirao donošenjem Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. Ponovnim inzistiranjem inicijatora spomenute kampanje donesen je novi Zakon o trgovini, 2009. godine, a Ustavni je sud svojom Odlukom ukinuo odredbe Zakona.

Ukinute odredbe kasnije nisu nadomještene niti jednom normom te od tada trgovine u Hrvatskoj nemaju ograničenja, odnosno mogu raditi od 0h do 24h, svih 365 dana u godini.

Iz inicijative navode da postojeći Zakon o trgovini ne samo da nije u skladu s Međunarodnim ugovorom već je i u suprotnosti s Europskom direktivom o radnom vremenu jer Hrvatska pripada zemljama koje nemaju ograničenje rada trgovina i rada nedjeljom.

