Europsko jedinstveno tržište - punih trideset godina postojanja

Ove godine jedinstveno tržište navršava 30 godina. 1988. Jacques Delors rekao je da se nitko ne zaljubljuje u jedinstveno tržište. Međutim, upravo zahvaljujući jedinstvenom tržištu europski se građani mogu slobodno kretati, studirati, zapošljavati i poslovati u različitim državama članicama, navodi se u priopćenju kojeg potpisuju hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol i njemački europarlamentarac Andreas Schwab.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Povijest jedinstvenog tržišta je posebna: nakon paralizirajuće „stagflacije“ ranih 1980-ih, Jedinstveni europski akt iz 1987., a potom i Ugovor iz Maastrichta dali su novi poticaj gospodarskoj integraciji EU-a. Od tada je jedinstveno tržište uskladilo stotine zakona o proizvodima i postavilo minimalne standarde zaštite potrošača za sve europske građane. Tijekom posljednjih petnaest godina, jedinstveno tržište odigralo je ključnu ulogu u tome da EU postane globalni predvodnik u digitalnoj regulativi.

Nakon rascjepkane prošlosti, jedinstveno tržište ujedinilo je Europu. Otvorilo je pristup robi, uslugama, radnim mjestima, poslovnim mogućnostima i kulturnom bogatstvu na cijelom kontinentu. Stvorilo je prosperitet i postalVVo jamac novih sloboda.

Ipak, u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu i geoekonomskih napetosti, prosperitet i sloboda više se ne mogu uzimati zdravo za gotovo. Štoviše, s obzirom na to da Sjedinjene Države štite i protekcionistički subvencioniraju svoje domaće industrije, iznimno je važno zadržati jedinstveno tržište otvorenim, smanjiti prepreke i poticati slobodnu trgovinu te ga učiniti atraktivnim ulagačima i građanima.

Važno je produbiti integraciju jedinstvenog tržišta u idućih deset godina. Prednosti jedinstvenog tržišta za 440 milijuna europskih građana su jasne. Potrošači sada mogu uživati u većoj ponudi proizvoda nego ikad u povijesti EU-a! Povrh toga, kupnja proizvoda iz bilo koje države članice EU-a postala je jednostavnija, a građani znaju da su sigurnosni standardi svugdje isti. Štoviše, samo zajednički, na jedinstvenom tržištu, uspjeli smo osigurati da se isti standardi zaštite potrošača primjenjuju online i offline. Naša nova digitalna pravila, Zakon o digitalnim tržištima i Zakon o digitalnim uslugama predstavljaju prekretnicu za novu digitalnu ekonomiju, sa sigurnijim internetskim platformama i poboljšanim internetskim iskustvima za potrošače, kao i pravednim online natjecanjem za poduzetnike. Era digitalnog 'divljeg zapada' je završila.

To može samo Europa i to je ono za što smo se mi iz Kluba zastupnika EPP-a izborili. Sada ćemo inzistirati na učinkovitoj provedbi novih zakona. Uz to, zahvaljujući jedinstvenom tržištu, u Europskoj uniji uvodi se jedinstveni punjač za mobitele, prijenosna računala i druga elektronička oprema što će smanjiti nakupljanje elektroničkog otpada i dovesti do značajnog smanjenja troškova za potrošače. Međutim, moramo učiniti još više kako bi se osiguralo da poslovni modeli vođeni podacima, kvantno računarstvo, umjetna inteligencija i energetska tržišta mogu imati koristi od snage jedinstvenog tržišta bez prepreka s ciljem da EU postane globalni lider.

Trenutno geopolitičko okruženje puno je izazova. Pandemija uzrokovana bolešću COVID-19 i ruska agresija na Ukrajinu ponovno stvaraju poteškoće u trgovini, a sloboda Europljana da rade ili žive u drugoj zemlji drastično je ograničena. EU treba učiti na pogreškama i pripremiti se za sljedeće izazove. Zato će instrument za hitne slučajeve jedinstvenog tržišta, na kojem radimo u Europskom parlamentu, spriječiti situacije poput zatvaranja granica, kakve smo vidjeli tijekom pandemije. Novi će mehanizam također pripremiti opskrbne lance za moguće buduće ugroze i osigurati da europski građani imaju jednak pristup robi koja im je potrebna tijekom krize, što je posebno važno za manje države članice poput Hrvatske.

Klub zastupnika EPP-a smatra da na trenutne izazove treba odgovoriti s više europske suradnje i manje prepreka, uz pametna pravila prilagođena novoj digitalnoj stvarnosti. Samo zajednički, uz snažnu gospodarsku osnovu, mi Europljani možemo ostvariti puni potencijal jedinstvenog tržišta. Stoga u potpunosti prihvaćamo izazov sljedećeg desetljeća da ojačamo tržište i osiguramo da svaki građanin od njega ima koristi. Možda će tada, za 10 godina, dosjetka Jacquesa Delorsa biti malo manje istinita", stoji u priopćenju.