Europski povjerenik obišao Petrinju: 'Vidim da ljudi žele ostati na svome, trebamo im to omogućiti'

Vidim da ljudi u Petrinji žele ostati na svome, tamo gdje su rođeni i trebamo učiniti sve da im to omogućimo – rekao je u petak prilikom obilaska Petrinje povjerenik Europske komisije za proračun i administraciju Johannes Hahn.

On se došao uvjeriti u razmjere štete koje je prouzrokovao katastrofalni potres s kraja 2020. godine, a nakon što se u Zagrebu sastao s premijerom Andrejom Plenkovićem i nakon što je ovog tjedna Europska komisija odobrila produljenje roka za utrošak sredstava iz Fonda solidarnosti, za obnovu od potresa, do kraja lipnja iduće godine.

„Vidio sam već puno prirodnih katastrofa, no moram spomenuti tu volju ovdašnjeg stanovništva da ustanu i izgrade opet svoj grad koji je u recentnoj povijesti nekoliko puta uništavan. Europska solidarnost se pokazuje ponovo i ovdje i nadam se da će se ljudi vratiti domovima čim prije“ – dodao je povjerenik koji je rekao i kako je zadovoljan dosadašnjim iskorištavanjem sredstava iz Fonda solidarnosti od strane Hrvatske.

„Zadovoljan sam jer sam svjestan izazova i okolnosti kojima ste ovdje bili suočeni. Ne sjećam se situacije da su igdje bila dva jaka potresa u istoj godini, na bliskom području, i to u epidemiji COVID-a i sada obnova ide u jeku ukrajinske krize. Sve je to utjecalo na opskrbu i na postupak obnove pa zato pokazujemo razumijevanje produljenjem roka i stoga mislim da je do sada hrvatska Vlada učinila u tom pogledu sve što može“ – zaključio je Hahn najavivši kako će se do kraja mandata vratiti na ovo područje kako bi se uvjerio u učinjeno.

„Na nama je sada da u narednom periodu, do kraja odobrenog roka, iskoristimo što je veći mogući iznos od dostupnog nam iznosa iz Fonda solidarnosti. Hrvatska je do sada povukla cijeli iznos, više od milijarde eura. U ovom trenutku smo realizirali i zahtjevi su predani za refundaciju prema korisnicima za 900 milijuna kuna što je nešto manje od 20 posto alokacije za zagrebački potres. Isplaćeno je na osnovi tih zahtjeva 400 milijuna kuna krajnjim korisnicima“ – rekao je prilikom posjeta ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina rekavši kako su i dalje prioritet ljudi u kontejnerima koje žele što prije smjestiti u čvrste objekte

„Sukladno najavljenom ubrzanju obnove efekt tog ubrzavanja će se osjetiti do kraja ljeta. Idu i izmjene programa mjera u obnovi u pogledu dorade modela samoobnove i u srpnju ćemo, uz dodatnu promociju, nadam se, ubrzati taj segment obnove“ – dodao je Paladina.

Na obilasku je sudjelovao i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek koji je je izvijestio kako su počeli radovi na izgradnji 53 zamjenske obiteljske kuće te da do kolovoza očekuje više od 200 obiteljskih kuća u izgradnji.