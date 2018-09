Europska karta populizma

Migrantska i financijska kriza stvorile su u Europi u posljednjih desetak godina trend koji nepogrešivo vuče Europu u smjeru populizma. U tom razdoblju europski građani sve više traže promjenu statusa quo, sustava za koji vjeruju da je podešen protiv njih. Alarmirana je Europa opet samo u jednom danu jer u utorak su u Italiji i Njemačkoj objavljeni rezultati anketa o popularnosti stranaka.

Prema njima, krajnje desna Liga postala je najpopularnija stranka u Italiji, prestigavši lijeve populiste iz Pokreta pet zvijezda, a desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) došla je na drugo mjesto po popularnosti u toj zemlji, prestigavši centrističke socijaldemokrate. No, te zemlje nisu usamljene u tom trendu. I dok Italija ima tradiciju stranaka s kraja političkog spektra, što se očitavalo u snazi Komunističke stranke do 1990-ih, Švedska ili Ujedinjeno Kraljevstvo bili su modeli demokracija bez utjecaja populizma. No, Švedski demokrati koji će u nedjelju pokušati osvojiti vlast ili britanski UKIP koji povlači glasove bivših desničara i ljevičara u toj zemlji, dokaz su da se stanje promijenilo.

>> Cijelu priču pročitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista od petka ili u našem e-izdanju

U sutrašnjem broju donosimo i sljedeće teme:



>> Lani 90 prijava kršenja prava djece s teškoćama u razvoju

>> Todorić Blairovu ženu plaća 9500 kuna - po satu

>> Najveća nagradna igra u Hrvatskoj - osvojite stan u Zagrebu!

Foto: VL