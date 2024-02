Europljani i putovanja: Prodaja ljetovanja bolja nego lani, uz veliko 'ali'...

Mnogi Europljani ovih dana užurbano bukiraju svoje mjesto pod suncem. Nijemci su, recimo, već prije kraja prosinca rezervirali paket-aranžmana u vrijednosti 3,6 milijardi eura. Svota je 1,2 milijarde veća nego lani, ali za tristotinjak milijuna premašena je i zadnja godina prije korone. Slično se događa u mnogim europskim zemljama. Međutim, tek će se vidjeti je li bum rezervacija posljedica rastuće putne groznice među europskim građanima ili tek želje da se zahvaljujući popustima na ranu kupnju prođe jeftinije. Naime, za kupnju ljetnog odmora do kraja prosinca, u tzv. ultra first minuteu, sniženja dosežu i tridesetak posto, u siječnju se nešto smanjuju, ali i sada u veljači još uvijek se može 'uhvatiti' popust od 20 posto, dok za aranžmane prodane do kraja ožujka u pravilu ne iznose više od deset posto.

Hoće li lov na sniženja na kraju donijeti i više gostiju našim mediteranskim susjedima? Nije isključeno. U spomenutoj Njemačkoj inflacija je počela usporavati i naši se najbrojniji gosti Nijemci (lani 3,3 mil.) ne misle odreći putovanja, a Hrvatska im, prema vijestima koje otamo stižu, ostaje u top pet ljetnih destinacija. Slično je i u Austriji, gdje očekuju da se inflacija ove godine spusti na četiri, a dogodine na tri posto.

U Češkoj vrhunac prodaje

– Trenutačno su u tijeku rane rezervacije koje upućuju na dobru turističku sezonu. Gosti se informiraju, uspoređuju cijene i kvalitetu, i, sad kad su se sve destinacije vratile uključujući avioodredišta, bit će velika konkurencija. Cijene možda neće imati negativan utjecaj, Austrijanci će definitivno putovati, ali određeni oprez bit će prisutan – kaže Branimir Tončinić, direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Austriji, odakle nam stiže više od 1,6 milijuna turista, i napominje da rani buking u toj zemlji upućuje na dobru sezonu.

Takve navike pomalo usvajaju i Poljaci, koji, kako kaže direktorica poljskog ureda HTZ-a Małgorzata Kowalska, rezerviraju ljetovanja ranije nego inače. – To ukazuju prvi sažeci pretprodaje paket-aranžmana, a potvrđuje i izvješće Poljske turističke komore PIT – veli Kowalska. – Hrvatska je lani bila vodeća inozemna destinacija Poljaka, u velikom broju u Hrvatsku su putovali i tijekom pandemije, pa se zadržavanje vodeće pozicije očekuje i u ovoj godini.

U Poljskoj se, koja je lani Hrvatskoj dala više od milijun gostiju, inače, gospodarska situacija pomalo oporavlja. Poljski BDP porastao je u 2023. za 0,3%, a u ovoj godini očekuje se daljnji oporavak. Inflacija se istodobno usporava uz dvoznamenkaste stope rasta plaća. I Slovenci se mogu pohvaliti rastom plaća, za prvih sedam mjeseci 2023., recimo, bile su realno 1,4 posto više nego u prethodnom razdoblju, a u ovoj godini predviđa se da će rasti šest posto, odnosno realnih 1,8 posto.

– Unatoč svim izazovima Slovenija bilježi i pad nezaposlenosti – otkriva Bruno Bonifačić, direktor Predstavništva HTZ-a u Sloveniji, gdje turističke agencije bilježe jako dobre rezultate ranog bukinga, ali i prodaje aranžmana za predsezonu. – Hrvatska je, inače, po svim statistikama i istraživanjima najčešći izbor slovenskih putnika, tako će sigurno biti i ove godine, s tim da se turistički promet iz Slovenije još lani izjednačio s rekordnom 2019.

Češko gospodarstvo ni ove godine neće dosegnuti razinu prije pandemije pa Česi masovno koriste pogodnosti first minute kupnje turističkih aranžmana. Veljača se u Češkoj čak smatra vrhuncem prodaje ljetnih odmora, s tim da se u društvo najpopularnijih destinacija, Hrvatske, Grčke, Italije i Turske, guraju i Portugal te Albanija.

– First minute prodaja za ljeto 2024. veća je nego lani kad je najviše Čeha putovalo upravo u Hrvatsku – veli Miodrag Mlačić, direktor HTZ-ova ureda u Češkoj. – Inače, prema anketi ERV osiguranja, 35 posto Čeha brinu visoke cijene ljetovanja, 16 posto njih planira odabrati jeftiniju destinaciju ili smještaj, na hrani će štedjeti 13 posto Čeha, a osam posto će ih skratiti godišnji odmor...

Francuza nikad više

Za razliku od toga, iz Francuske bi ove godine moglo doći nikad više gostiju. U jeku su pripreme za Olimpijske igre, koje bi trebale biti veliki gospodarski zamašnjak – regija Ile de France očekuje povrat investicija između 5,3 milijarda i 10,7 milijarda eura, a daljnjem rastu ekonomskih pokazatelja pridonijet će i očekivanih 15,9 milijuna turista tijekom OI2024.

– Francuzi su u 2024. odlučili u većoj mjeri ulagati u putovanja, a u posebnom fokusu bit će putovanja u europske destinacije. Štoviše, 31 posto francuskih putnika planira potrošiti više na svojim putovanjima nego lani, a planiraju i češće putovati. Zadnje informacije kažu da su ljetne rezervacije za 2024. u porastu šest posto u odnosu na isto razdoblje lani, a prema prvim povratnim informacijama francuskih agencija i turoperatora, prodaja programa za Hrvatsku u 2024. mogla bi biti rekordna – potvrđuje Danijela Mihalić Đurica, direktorica Predstavništva HTZ-a u Francuskoj.

U Mađarskoj nije tako optimistična situacija, ekonomski analitičari kažu da će 2024. za tu zemlju biti godina stagnacije. Prve, pak, vijesti kažu da Hrvatska postaje sve zanimljivija Mađarima izvan sezone. U siječnju ih je, otkriva Ivana Herceg, direktorica HTZ-a u Mađarskoj, bilo nikad više. Kad se sve zbroji i oduzme, u 2024. nastavit će se pozitivni trendovi, ocjenjuje direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

– I to posebno u predsezoni i posezoni, kada hrvatski turizam i ima najveći prostor za daljnji, održivi rast i razvoj. Zasad je teško govoriti o konkretnim stopama rasta, no optimizam temeljimo na povratnim informacijama partnera s brojnih tržišta – zaključuje Staničić.

