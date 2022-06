POVIJESNA ODLUKA

EU parlament izglasao zabranu prodaje novih auta na benzin i dizel od 2035.

Proizvođači poput Forda i Volva javno su podržali plan Europske unije kojim bi se obustavila prodaja vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem do 2035., a drugi, uključujući i Volkswagen, nastoje prestati prodavati takva vozila u Europi do tog datuma. No elektronička pošta koju je Reuters vidio pokazuje da su interesne skupine iz automobilske industrije, uključujući i Njemačko udruženje automobilske industrije VDA, lobirale za odbacivanje cilja do 2035.