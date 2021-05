Detalji incidenta: 'Prije nego je Lukašenko poslao MIG na nas, novinar se htio riješiti mobitela'

Glavni tajnik NATO-a osudio je u nedjelju "ozbiljan i opasan" incident i tražio pokretanje "međunarodne istrage" nakon što je Bjelorusija natjerala zrakoplov Ryanaira da sleti u Minsku kako bi uhitila oporbenog novinara koji je bio u zrakoplovu.

"To je ozbiljan i opasan incident koji zahtijeva međunarodnu istragu. Bjelorusija mora jamčiti siguran povratak posade i svih putnika u Vilnius, početnu destinaciju leta", napisao je Jens Stoltenberg na Twitteru prije nego što je Bjelorusija dopustila zrakoplovu Ryanaira da nastavi put.

Zrakoplov kompanije Ryanair bio je na letu između Grčke i Litve, dvije zemlje članice Saveza. U međuvremenu je zrakoplov poletio iz Minska i sigurno sletio u Vilniusu.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today. https://t.co/rnUpiqOjch According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM

Bjelorusija je poslala lovca presretača (MIG-29 iz vremena SSSR-a) za Boeingom 737. Oporbeni medij Nexta je naveo da je njihov bivši glavni urednik, Roman Protaševič, uhićen nakon hitnog slijetanja u zračnu luku Minska, što je kasnije potvrdila bjeloruska televizija.

"Kada je objavljeno da ćemo sletjeti u Minsk, Roman je ustao, otvorio prtljagu i svoje računalo i mobitel predao djevojci", rekao je sinoć jedan litvanski putnik koji se agenciji Reuters predstavio samo kao Mantas.

"Mislim da je pogriješio. Mogao je stvari predati meni ili drugim putnicima, a ne djevojci, koja je mislim, također uhićena".

Po dolasku u Minsk Protašević je odmah odvojen iz kolone i uhićen.

"Vidjeli smo kroz prozor da Roman stoji sam te da ga je detaljno pretresao jedan policajac s psom", ispričao je očevidac za Reuters.

Nedugo nakon incidenta nanizale su se negativne reakcije europskih i svjetskih čelnika.

"To je potpuno neprihvatljivo. Smatramo bjelorusku vladu odgovornom za sigurnost svih putnika i posade zrakoplova", reagirao je šef diplomacije EU Josep Borrell, uoči samita EU u Bruxellesu.

U odvojenim porukama, Borrell, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel pozvali su Minsk da "omogući svim putnicima nastavak putovanja".

Incident je izbio dok je Bjelorusija i dalje pod sankcijama EU i Sjedinjenih Država, nakon predsjedničkih izbora u kolovozu 2020., koji su ocijenjeni kao lažirani, i vladine represije prosvjeda koji su uslijedili.

Borrell je rekao 10. svibnja da se EU sprema pojačati te sankcije.

Šefovi država i vlada Europske unije, koji se sastaju u ponedjeljak i utorak na samitu u Bruxellesu, razgovarat će o "mogućim sankcijama" EU prema Bjelorusiji, koja je prisilila linijski zrakoplov da sleti u Misku, najavio je glasnogovornik Europskog vijeća.

Predsjednik vijeća Charles Michel stavit će na dnevni red samita incident Boeinga Ryanaira i "bit će razmotrene moguće sankcije", naveo je glasnogovornik na Twitteru u nedjelju navečer.

Lukashenka and his regime today showed again its contempt for international community and its citizens. Faking a bomb threat and sending MiG-29s to force @RyanAir to Minsk in order to arrest a @Nexta journalist on politically motivated charges is dangerous and abhorrent.