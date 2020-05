EU dijeli novac za prenamjenu prometnica u biciklističke staze

U razvijenijim državama Europske unije pandemija COVID-19 potaknula je u protekla dva mjeseca pravu prometnu revoluciju. Od Bruxellesa, Berlina, Pariza do Rima gradske vlasti uzimaju od automobilista i taj prostor poklanjaju biciklistima i pješacima.

Znatno manje zagađenje

U Bruxellesu su velike promjene u urbanoj mobilnosti vidljive na dvije razine: lokalnoj i europskoj. Na lokalnoj razini vlasti su i prije šoka koronakrize imale ambiciozne planove o ograničenju brzine na 30 kilometara na sat do 2021. u čitavom gradu, prenamjeni mnogih ulica u pješačke zone, čak su si zacrtali i cilj da do 2030. nemaju smrtnih slučajeva u prometu. Globalna pandemija koronavirusa samo je ubrzala uvođenje tih promjena, pa su za vrijeme “lockdowna” osvanule nove, nikad šire biciklističke staze na najprometnijim prometnicama, a u širem centru grada uvedeno je ograničenje brzine na 20 km/h. Na europskoj razini Bruxelles bi (a pod tim sad već mislimo na Europsku komisiju i druge EU institucije) uskoro mogao dijeliti bespovratan novac gradovima diljem EU za prenamjenu prometnica u korist biciklista i pješaka, a nauštrb privatnih automobila.

Gradonačelnici Bonna, Milana i Dublina pisali su ovih dana Komisiji upravo s takvim zahtjevom, da u novom Fondu za oporavak EU nakon koronakrize bude dosta novca i za ovaj dio politike urbane mobilnosti. Podaci iz europskih gradova pokazuju da je zagađenost zraka znatno smanjena otkako je smanjen broj motornih vozila na ulicama Njemačka je još prije pandemije uvela znatno stroži zakon o prometu prema kojem je kazna već za prekoračenje brzine od 10 km/h 30 eura, čak 50 eura za 11 do 15 km/h a dolazi se do čak 680 eura i dva kaznena boda za prekoračenje veće od 70 km/h.

Posebna je regulativa uvedena za bicikliste gdje vozila s više od tri i pol tone nosivosti moraju usporiti na brzinu hoda, odnosno 11 km/h, jer predstavljaju najveću opasnost za bicikliste. Tko je neoprezan, kazna mu je 70 eura i jedan kazneni bod. Na cestama s biciklističkom stazom sada je minimalna udaljenost na kojoj se smije ostaviti automobil osam umjesto dosadašnjih pet metara. U skorijoj budućnosti u Njemačkoj namjeravaju uvesti i isključivo biciklističke zone. Kao da su u Njemačkoj znali što će se dogoditi. Pandemija je, kao i drugdje u Europi, izazvala ogroman interes za – bicikle.

Nije da se bicikli i prije nisu vozili, no sada doživljavaju sasvim novu mladost. Kako kaže Deutsche Welle u svojoj reportaži, ispred dućana biciklima nikada nisu bili veći redovi. Očito je kako su građani u biciklima prepoznali sigurnost u kretanju za vrijeme pandemije. Nizozemska kompanija Swapfiets za iznajmljivanje bicikala koja radi i u Njemačkoj napravila je istraživanje. Ta tvrtka nudi korištenje bicikla cijelog mjeseca za samo 20 eura, nema troškova eventualnih popravaka, a pretplatni model može se prekinuti bilo kada. Oko 45 posto smatra da je bicikl najbolje rješenje za kretanje po gradu, i to zato što je i javni prijevoz sada nedostupniji, a i mogući je izvor zaraze.

Zagreb ne prati trend

Paul Lee, Deloitteov globalni voditelj istraživanja tehnologije, medija i telekomunikacija rekao je u intervjuu Bike EU koji se ticao ponajviše e-bicikala da je jedno od pitanja koliko će pandemija promijeniti naše navike.

– Trenutačno vidimo jedino prisilne promjene. Glavna je posljedica pandemije da podiže svijest o zdravlju, cijeni zdravstva i ograničenjima zdravstvenog sustava. Moglo bi to potaknuti ljude da porade na vlastitoj imunosti. A bicikl bi mogao imati glavnu ulogu u toj tranziciji. Možda je sada bicikliranje preteško, no kada vide da postoje i e-bicikli, možda prihvate takav stil života. I kompanije su uvidjele koliko je zdravlje njihovih radnika važno, i na osobnoj i na društvenoj razini – rekao je Lee dodajući kako zemlje poput Belgije i Nizozemske već nude porezne olakšice za e-bicikle, a one bi zajedno s mjerama protiv pandemije koje smo iskusili mogle donijeti drastičnu promjenu u urbanom transportu. Glavni hrvatski grad Zagreb, zasad, ne prati europske trendove u prenamjeni prometnica u biciklističke staze