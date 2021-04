Erdoğan uhitio admirale jer su protiv gradnje velikog kanala

Svatko tko postavi pitanje ekonomskog smisla i štete po okoliš izdajica je nacije, kazao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kada je još prošle godine najavio izgradnju još jednog kanala između Crnog i Mramornog mora, uz onaj prirodni u Bosporu.

Da je mislio ozbiljno i svoje prijetnje pretočio u djela, dokazuju i jučerašnja uhićenja desetorice bivših turskih admirala. Do uhićenja je došlo nakon objave otvorenog pisma koje je potpisalo više od 100 umirovljenih admirala turske vojske koji upozoravaju na moguću prijetnju ugovoru koji određuje upotrebu ključnih plovnih putova Turske. Otvoreno pismo stiglo je nakon što je turski ministar zaštite okoliša i urbanog razvoja Murat Kurum najavio odobravanje plana za izgradnju Istanbulskog kanala, nove plovne arterije koja bi povezala Crno i Mramorno te na kraju i Sredozemno more.

Foto: Depo Photos/ABACA/PIXSELL Environmental Protest against Istanbul Canal project The Coordination of 'Ya Kanal, Ya Istanbul' carried out the "We Turn the Pedal to the 'Art Meeting for Nature" and the "Bicycle Meeting" event to protest the Canal Istanbul project, at Besiktas Pier, in Kadıkoy, Istanbul, Turkey, on March 27, 2021. The Canal Istanbul project which, despite the objections from scientists and experts, President Erdogan insists on constructing. For the Canal (Kanal) Istanbul project, an artificial 45-kilometer canal is to be built parallel to the Bosporus, to the west of the city, linking the Black Sea with the Sea of Marmara. Photo by Erhan Demiralp/Depo Photos/ABACAPRESS.COM Depo Photos/ABACA /PIXSELL

Vlada: Podsjeća na puč

– Odobrili smo plan za izgradnju Istanbulskog kanala nakon što smo ispitali sve zahtjeve i prigovore. U tom ćemo kontekstu brzo poduzeti korake kako bismo osigurali da kanal služi na korist našem gradu – kazao je Kurum.

Turska je planirala započeti izgradnju novog kanala još 2018. godine. Tada je planirano da se posao dovrši 2023. godine, do 100. obljetnice osnutka Republike Turske. Približni trošak projekta iznosi 12 milijardi dolara. Projekt izgradnje novog kanala 100 kilometara zapadno od Istanbula prvi je put najavio Erdoğan uoči izbora 2011. godine. Pretpostavlja se da bi novim kanalom dnevno moglo proći oko 160 brodova, uključujući tankere nosivosti do 300 tisuća tona. Bosporskim tjesnacem godišnje prođe 53.000 brodova.

– S obje strane kanala izgradit će se dva nova grada i bit će to najveći projekt u povijesti Turske, strateški važan za zemlju. Spremni smo za njegovu realizaciju – tvrdi Erdoğan nazivajući ga jednim od najvećih projekata 21. stoljeća.

Tužitelji su jučer također naredili još četvorici osumnjičenih da se prijave policiji u Ankari u roku od tri dana, navodeći da ih neće zadržavati zbog starosti. Do ovih uhićenja došlo je dan nakon što je vlada oštro osudila otvoreno pismo, kazavši da taj potez podsjeća na vrijeme “vojnih udara“ u turskoj prošlosti. Istanbulski kanal Erdoğanov je najambiciozniji među “ludim projektima” kako ih sam naziva, a kojima je transformirao tursku infrastrukturu novim aerodromima, mostovima, putovima i tunelima tijekom svojih 18 godina na vlasti.

Foto: OSMAN ORSAL/XINHUA/PIXSELL TURKEY-ISTANBUL-FISHERMEN (210312) -- ISTANBUL, March 12, 2021 (Xinhua) -- A fishing boat is seen on the Black Sea in Istanbul, Turkey, on March 5, 2021. The Black Sea is packed with local bottom fishes, including haddock, mullet, and turbot. There are also migrating fishes from the Atlantic Sea, such as bonito, bluefish, anchovy, and horse-mackerel. However, climate change, overfishing, and other natural causes have had tremendous adverse impacts on the stocks of fisheries and aquaculture. Restrictions related to the COVID-19 pandemic, as well as the rising costs of labor, fuel, and equipment also preoccupy the fishermen. (Photo by Osman Orsal/Xinhua) TO GO WITH Feature: Turkish fishermen struggle ahead against climate change, overfishing, COVID-19 pandemic Osman Orsal Photo: XINHUA/PIXSELL

Unatoč ekonomskoj krizi u koju je Turska upala zbog pogrešne politike, kako unutrašnje tako i vanjske, koju vodi njezin predsjednik, Erdoğan ne odustaje od megalomanskog projekta svoje zemlje. Erdoğan, želi rasteretiti Bosporski tjesnac pun brodova u kojem se stalno događaju nesreće. Novi kanal trebao bi biti dug 51 km, širok 150 i dubok 25 metara, a njime se želi povezati Mramorno i Crno more i tako se još bolje geostrateški pozicionirati.

I gradonačelnik protiv

Protiv gradnje kanala i gradonačelnik je Ekrem İmamoğlu, iz redova Republikanske narodne partije (CHP), prvi gradonačelnik Istanbula u 25 godina koji nije član Erdoğanove islamističke stranke Pravde i razvitka (AKP), koji taj projekt naziva “izdajom grada” i “projektom ubojstva”.

Prošlomjesečno odobrenje razvoja brodskog kanala u Istanbulu, sličnog Panamskom ili Sueskom, pokrenulo je debatu i o Sporazumu iz Montreauxa 1936. godine. Sporazum iz Montreauxa osigurava civilnim plovilima slobodan prolaz kroz more uz Bospor i Dardanele u vrijeme mira i rata. Među ostalim, regulira i upotrebu morskog prolaza vojnim brodovima iz necrnomorskih država. “Činjenica da je otvorena rasprava o povlačenju iz sporazuma u Montreuxu zabrinjava. Smatramo da je neophodno da se suzdržimo od razgovora o povlačenju iz sporazuma u Montreuxu, jer je taj akt važan za Tursku”, u otvorenom pismu poručili su umirovljeni turski admirali.