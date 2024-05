Emotivna poruka kolege preminulog liječnika Ninoslava: 'Ostaje prazan taj stolac...'

Zaposleni u KB Sveti duh danas se opraštaju s prerano preminulim kolegom, radiologom dr. Ninoslavom Rudmanom (1990.). Sjajan student, dobitnik dekanove nagrade, predano se posvetio i radu Liječnika bez granica, a njegov odlazak iskreno je potresao sve na Svetom Duhu.

– Vidim te kao prijatelja koji je i u teške noćne sate sjedeći na rasklimanom stolcu našeg zavoda strpljivo po nekoliko puta gledajući u monitor radio različite rekonstrukcije radioloških slika života čije si puteve ti najbolje poznavao. Ostaje prazan taj stolac, ali glava je i dalje puna misli. Puna misli o briljantnom i strpljivom umu koji je bio iz nekog drugog svijeta i nekog drugog vremena. Vjerujem, dragi prijatelju, da je tamo gdje ti danas duša odmara pravo mjesto s kojeg se vidi daleko i duboko, iznad i ispod, i da ćeš nas dočekati i znati voditi kroz tvoja područja – rekao je u oproštajnom govoru dr. Saša Schmidt, pročelnik Zavoda za radiologiju.

Dr. Rudman se u Kliničkoj bolnici "Sveti Duh“ zaposlio 2017. godine kao specijalizant iz Kliničke radiologije, koju je specijalizirao pet godina kasnije, objavila je bolnica.

"Bio je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, sa snažno izraženim organizacijskim sposobnostima i vještinama. Predan, odan, vrhunski profesionalac, divan prijatelj i suradnik, humanist i erudit. Danas, na njegovoj radiologiji – tuga i tišina. Nikako drukčije i ne može biti. Izgubili smo Ninu", stoji na webu KB-a Sveti Duh.

VEZANI ČLANCI:

Ispraćaj dr. Rudmana počeo je u 10.40 sati na zagrebačkom Krematoriju.

– Dragi Nino, mnogo je toga što ostaje za reći i onoga što postaje neizrecivo. Posebno u ovom času kada tuga zbog izgubljenog suputnika zamagljuje sjećanja i stvara iluziju. Teško se sada prisjetiti svih govora koje čovjek pokušava sastaviti kao oproštaj od kolege. Od prijatelja? Dolazi bijeg u faktografiju koja će govoriti o tvojoj predanosti kao radiologa i čovjeka koji je uspio imati viziju. Teško da ćemo kao bolnica nadoknaditi tvoj gubitak. Gubitak vrsnog radiologa koji je razumio svaki kutak tijela koji oplakuju krvne žile. Ali – kome je sada to važno? Sada to možda i ne znači ništa doli običnog činjeničnog opisa vrhunskog stručnjaka. Oh, kako li to samo gordo zvuči u hodnicima naših klinika. Ali ovdje?... Ovdje ostaje samo tišina i nijemi krik radi gubitka prijatelja…

Vidim te kao prijatelja koji je i u teške noćne sate sjedeći na rasklimanom stolcu našeg zavoda strpljivo po nekoliko puta gledajući u monitor radio različite rekonstrukcije radioloških slika života čije si puteve ti najbolje poznavao. Ostaje prazan taj stolac, ali glava je i dalje puna misli. Puna misli o briljantnom i strpljivom umu koji je bio iz nekog drugog svijeta i nekog drugog vremena. Vjerujem, dragi prijatelju, da je tamo gdje ti danas duša odmara pravo mjesto s kojeg se vidi daleko i duboko, iznad i ispod, i da ćeš nas dočekati i znati voditi kroz tvoja područja… Neka ti je laka zemlja, dragi prijatelju – poručio je dr. Saša Schmidt.