Emmett terapija poboljšat će kvalitetu života svakom psu

Prvi susret s Emmett terapijom Petri Puvači Klingor počeo je s nevjericom. Opisuje to otprilike ovako: “Nikad čula, to ima samo privatno? Priznato je kao oblik fizikalne terapije? A gle, možemo probat’ pa u najgorem slučaju smo bacili parsto kuna.”

– Prve informacije bile su vezane uz terapiju za ljude, ali princip je isti, sve ostalo su nijanse. Moj sin Max rođen je s mišićnim problemima i često je imao grčeve. Dobili smo vježbice na Goljaku, a ja sam guglala i tražila kako mu još pomoći. Kako nikad nisam čula za Emmett, krenula sam s dosta skepse. Rezultati su me uvjerili da, koliko god smiješno izgleda to pipkanje, kako ja to volim zvati, uistinu djeluje. Male bebe od nekoliko mjeseci ne mogu glumiti da im nešto pomaže i Emmett je postao dio našeg života – priča nam Petra.

A onda je od prijateljice čula još jednu čarobnu rečenicu: A znaš da postoji i Emmett za životinje.

– Tako je Emmett postao dio mog života vezanog uz pse. Na službenim stranicama prijavila sam se za edukaciju. Bio je to kratki tečaj za vlasnike pasa s nekoliko korekcija koje mogu pomoći u svakodnevnom životu. Babec, moja stara kujica, bila je moja partnerica na tečaju i uvjerila sam se da je ovo fantastična tehnika. Vidjelo se kako njezini mišići reagiraju i kako joj se mijenja postura, sve to pomoglo joj je u oporavku nakon moždanog udara. Dogovorili smo termin prvog profesionalnog modula i počela je moja edukacija za Emmett terapeuta – kaže Petra, inače groomer s motom “Više od frizure”, jer za nju grooming nije samo frizura nego i briga o zdravlju ljubimca. Emmett joj se činio kao apsolutno logičan izbor profesionalnog usavršavanja.

– Naša predivna instruktorica Natalija Nakić Divković prenijela nam je ne samo veliko znanje Emmett terapije nego i iskustva iz prakse i ljubav prema toj uistinu divnoj terapiji. Emmett je, kao oblik fizikalne terapije, namijenjen apsolutno svima. Britanski Royal College of Veterinary Surgeons priznao ga je i uvrstio u dopuštenu praksu. Korekcije utječu na mišiće, na promjenu držanja, pokretljivost, smanjenje bolnosti, poboljšanje ravnoteže i ponovno usvajanje pravilnih obrazaca kretanja. Pomoći će radnim psima, psima koji se bave agilityjem, izložbenim psima, onima koji se oporavljaju od ozljeda i bolesti, starim psima, psima koji se bave vučom – ističe P. Puvača Klingor i dodaje kako je Emmett uvijek nježan i bezbolan. Zaštitni znak mu je kameleon jer se terapija i terapeut prilagođavaju klijentu.

– Terapija se sastoji od nekoliko korekcija koje se dogovaraju s vlasnikom nakon pregleda psa. Prednost Emmetta je njezina prilagodljivost, terapija se može provoditi bilo gdje, u parku ili automobilu, bez narušavanja njezine kvalitete. Traje 15 do 20 minuta, nekada i kraće ako terapeut procijeni da treba napraviti manji broj korekcija. Aktivna terapija nastavlja se do 48 sati, a 48 sati minimalan je razmak između dvije terapije. Ukupan broj individualan je, ovisi o psu i problemu. No, nema minimalnog ni maksimalnog broja terapija da bi se postigao učinak. Kod mojih dosadašnjih klijenata poboljšanje je bilo vidljivo već nakon prve terapije, a s vlasnikom dogovaram dinamiku, ovisno o tome što pas pokazuje. Nekad je to dva puta tjedno, dva puta mjesečno, mi smo kameleoni i prilagođavamo se psima – objašnjava Petra i na nekoliko primjera pokazuje uspješnost terapije.

– Kimi, ši-cuica, nakon operacije prolapsa diska imala je problem sa stražnjim nogama. Nakon prvog tretmana prespavala je skoro cijeli dan, što je uobičajena “nuspojava”, a sljedeći je dan jurcala. Edi, 16-godišnjak kojeg muče tipični starački problemi, nije trčao kao dječak nakon prve terapije, ne mogu lagati, ali mu je proradio apetit i porastao interes za svijet oko njega. Labradoru Eddiju otkazale se zadnje noge, Bundy je westie kojem smo pomogli s kašljem koji ga je gušio, Marley je imao problema s gastritisom – nabraja Petra i dodaje da gotovo nema psa kojem Emmett ne može poboljšati kvalitetu života.

Trebate li pomoć za svog ljubimca, možete se javiti na Facebook stranicu Cuckeraj, na Instagramu, ili na mobitel 091/79-60-530. Dodatne informacije pronaći ćete na stranici Emmett za životinje, na kojoj se i sami možete prijaviti na tečaj.