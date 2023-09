Emil Tedeschi: Noblesse oblige! Pozicija i vlasništvo obvezuju kompaniju i vlasnika

Noblesse oblige! Sumirao je Emil Tedeschi svoje poimanje korporativnog upravljanja te dodao da pozicija i vlasništvo obvezuju kompaniju i vlasnika. - To znači meritokraciju, razdvajanje funkcije vlasništva i upravljanja, što ne znači da to ne može raditi ista osoba. No to je razumijevanje da novac u kompaniji nije vaš novac, nego novac kompanije. Te se stvari često i u životu i u medijima pojednostavljuju – ustvrdio je predsjednik Uprave i vlasnik Atlantic Grupe na panel raspravi "Korporativno upravljanje – iskustva hrvatskih poduzetnika" i predstavljanju programa EY Poduzetnik godine 2023.

Parafrazirajući izreku iz knjige "Maksime i razmišljanja“ Gastona de Lévisa, Tedeschi je pozvao na odgovornost te podsjetio da je, dok je bio predsjednik HUP-a, inzistirao da ministri ne mogu sjediti u nadzornim odborima: - Rekao sam jednome od njih da ne može sjediti od osam do četiri i stvarati zakonski okvir, a onda popodne od četiri do osam sjesti u NO neke firme koju je tim zakonskim okvirom favorizirao. Taj isti ministar bio je u jedno u 63 nadzorna odbora… - rekao je Tedeschi te pobrojao kako su članovi NO-a odgovorni odabrati upravu, mijenjati ju ili produživati mandat i usvajati poslovni plan. I još su osobno odgovorni.

- Odgovorni su cijelom svojom imovinom – dopunila je iz publike čelnica HUP-a Irena Weber. Tedeschi ponovo nije propustio prozvati medije nekoliko puta i istaknuti njihovo nerazumijevanje korporativnih funkcija, posebno kad prenose kvalifikacije „čiji je netko član NO-a“, čije interese predstavlja. - Član NO-a ne smije štiti pojedinačnog suvlasnika, nego interese kompanije. Tad investitor može znati da su njegova sredstva zaštićena – ustvrdio je.

Članica žirija za izbor EY Poduzetnika godine Anita Cvetić Oreščanin, članica Uprave i suvlasnica Poslovne inteligencije, iznijela je iskustva upravljanja u svojoj firmi u kojoj, kaže, imaju sastanke uprave svaki tjedan i osvijestili su da ne razdvajaju funkciju skupštine od funkcije uprave pa su razdvojili zaduženja i odgovornosti. Ondje su također menadžeri istodobno i vlasnici koji su shvatili da moraju revidirati korporativne politike i upravljanje kompanijom…

- Mi u bankarskoj industriji imamo stotine pravilnika, čak smo i preregulirani. Ali ne vidi se sve u financijskim izvještajima, brojkama. Ja sam svojima koji odlučuju o financiranju rekao: Ako ne odeš u firmu, ne razgovaraš s vlasnikom, ne vidiš njegovu viziju, kako raste i kakav stvara oko sebe ljudski kadar, menadžment, može doći do problema… Male i srednje firme često se baziraju na vlasniku koji želi držati sve. Jako je dobro da su se pojavili private equity fondovi koji ih savjetuju. A bankari ne smiju voziti na retrovizoru. Bilanca prošle godine ništa ne govori o viziji – kaže Boris Centner, glavni savjetnik Uprave Erste banke za poslovanje s gospodarstvom i financijska tržišta koji je istaknuo da su oni (bankari) na panelu kako bi motivirali poduzetnike da se prijave i da podrže njihove programe. Erste banka glavni je sponzor nagrade.

Berislav Horvat, Country Managing Partner u EY-u Hrvatske, kao predstavnik revizora smatra da je bitna struktura kompanije, da se zna tko je vlasnik. - Članovima NO-a u Hrvatskoj nije baš jasno što to znači. Znam neke ljude, članove NO-a, kad ih pitam zašto su tamo, kažu mi „To je čast, pozvali su me“. Ne, to je odgovornost. A revizor je tu u funkciji potvrde da je ono što je uprava rekla vlasniku istina. Još netko neovisan tko je kompetentan. Tu bi se mogli unaprijediti – poručio je Horvat te pojasnio da u inozemstvu, ako nemaju NO, u tvrtkama u kojima ga nisu dužni imati, obično organiziraju savjetodavno tijelo „advisory board“ koji nema formalne odgovornosti, ali ga čine ljudi iz industrije s kojima se vlasnici savjetuju nekoliko puta godišnje. - Loše je ako su članovi NO-a malo plaćeni. U Hrvatskoj ih je vrlo malo dobro plaćeno. Ako se ljudi dobro plate, dobro će i odraditi svoj posao. Iako smatram da bi trebali obaviti dobro svoj posao svjesni svoje odgovornosti – ustvrdio je Horvat.

Vjekoslav Majetić, osnivač i vlasnik tvrtke DOK-ING, lanjski dobitnik nagrade EY Poduzetnik godine, smatra da je najkritičnija faza u kompaniji prijelaz iz male u veliku firmu, iz obrta u poduzeće. - Morate zadovoljiti određene regulative, biti spremni prepustiti mjesto direktora drugoj osobi, koja ima iskustva u vođenju kompanija, dok se vi kao vlasnik povlačite s direktorske pozicije. Jedino na taj način možete rasti - rekao je Majetić te se pohvalio da oni u DOK-ING-u imaju samo hrvatske zaposlenike, kao i da to znači da su oni u njihovoj kompaniji našli svoju vrijednost. Nada se da će tako i ostati.

Panelom je najavljeno otvaranje prijava za 9. izdanje globalne nagrade EY Poduzetnik godine koje traje do 1. prosinca. - U trenutku kad se poduzetnik prijavi, prolazi screening kolega. Obično ga prolazimo od financijskih institucija. No ovaj je screening sjajan benefit. Zahtijeva spremnost za teška pa i duboko intimna pitanja. Ali ona dobro dođu jer je tamo gdje mora donositi odluke poduzetnik najčešće sam. I pušu hladni vjetrovi – konstatirao je Tedeschi koji je i predsjednik žirija za hrvatski izbor. U žiriju su još i poduzetnici Nenad Bakić i Saša Cvetojević te dosadašnji dobitnici nagrada Alan Sumina, Mate Rimac, Silvio Kutić, Hrvoje Josip Balen, Miljenko Borščak i odsad Vjekoslav Majetić te finalistice prethodnih najtječaja Jadranka Boban Pejić, Anita Cvetić Oreščanin i Dorotea Effenberger. Svečano proglašenje pobjednika bit će u veljači 2024. u Cannesu.

