“Ekstremni mostovi poput Pelješkog trebaju biti prava remek-djela”

U povodu početka gradnje Pelješkog mosta razgovarali smo s njegovim glavnim projektantom Marjanom Pipenbaherom iz mariborske tvrtke Ponting, koji godišnji odmor provodi na otoku Lošinju.

Most će graditi kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation. Jeste li upućeni u mogućnosti i reference te tvrtke, imate li u nju povjerenja da će vaš projekt ostvariti vjerno i kvalitetno?

Tvrtka CRBC dio je kineskog konzorcija CCCC – China Communications Construction Company koji je jedan od najvećih građevinskih konzorcija: u 2017. CCCC je po ukupnim prihodima bio četvrti u svijetu. Što se tiče gradnje velikih mostova, CRBC ima prvoklasne reference tako da ne bi smjelo biti sumnje u izvedbu tehnički i tehnološki vrlo zahtjevnog mosta Pelješac.

Jesu li točne brojke s kojima se barata u hrvatskim medijima, da će u most biti ugrađeno 70.000 kubnih metara betona, 34.700 tona čelika za rasponsku konstrukciju i 31.000 tona čelika za pilote. Može li se s tim količinama i s aktualnim cijenama tih materijala u svijetu most sagraditi za procijenjenih 1,75 milijardi kuna?

Da, to su približno točne brojke. Nakon izvedenih detaljnih statičkih i dinamičkih proračuna i nacrta, pripremili smo i detaljne tehničke specifikacije i troškovnik. U most će biti ugrađeno ukupno više od 68.000 m³ betona, 33.800 tona čelika u rasponsku konstrukciju i 31.000 tona čelika za zabijene čelične pilote duljine do 124 m. Cijenu tih materijala određuje tržište, a u posljednje tri godine u svijetu je opet počela velika konjunktura velikih infrastrukturnih i energetskih projekata. To se odrazilo i na cijenu građevinskih materijala i radova. Samo za primjer: u posljednjih godinu i pol cijena konstrukcijskog čelika povećala se čak za 76%. CBRC je ponudio cijenu za izvedbu mosta s pristupnim cestama od 2.081.611.954 kune, odnosno 275.710.192 eura.

Može li se most sagraditi za tri godine od trenutka uvođenja izvođača u radove? Koliko smeta ono što je dosad sagrađeno, može li se što iskoristiti?

Most se može sagraditi i za tri godine ako je građevinska tvrtka pripremljena aktivirati sve nužne, a po potrebi i dodatne resurse. Ali, ne treba zaboraviti, to je Jadran, tu pušu jaki južni vjetrovi, da ne govorim o buri koja zaustavlja promet, kamoli o radovima na velikim visinama iznad mora. U našem projektantskom terminskom planu predvidjeli smo da se na svaku godinu gradnje oko mjesec do mjesec i pol gubi zbog vjetrova i ostalih vremenskih utjecaja. Pri gradnji tako zahtjevnih mostova potrebno je razmišljati i o svim ostalim rizicima, a naročito o sigurnosti na radu.

Hoćete li pratiti gradnju mosta, hoćete li sudjelovati u nadzoru gradnje, za što je posao dobio konzorcij Instituta IGH, Centra za organizaciju građenja i Invest inženjeringa?

Kao glavni projektant i projektant glavnog projekta mosta, sudjelovat ću pri gradnji i izradi izvedbene tehničke dokumentacije. Kao autor projekta i glavni projektant mosta, odgovoran sam i za usklađenost izvedbenog projekta s glavnim projektom.

Prema ugovoru s Hrvatskim cestama kao i prema uvjetima iz tenderske dokumentacije, to mi je i obveza. Iz osobnog iskustva kao projektanta i iskustva pri gradnji velikih cestovnih i željezničkih mostova u Europi i izvan nje, a nije ih bilo malo, svjestan sam težine tog projekta. Konzorcij Institut IGH, Centar za organizaciju građenja i Invest inženjering će, prema ugovoru s Hrvatskim cestama, obavljati tehnički nadzor nad gradnjom mosta i kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala uvažavanjem normi i tehničkih standarda kao i kontrolom mjera za osiguranje sigurnosti pri radu.

Projekt ste dovršili dosta davno, jeste li se u međuvremenu pokolebali oko njegovih glavnih karakteristika, ili ste se učvrstili u svojim uvjerenjima da će se most dobro uklopiti u okoliš i da će dobro podnositi atmosferilije i očekivano prometno opterećenje? Hoće li Pelješki most biti do sada vaše najveće djelo?

Na projektu Pelješkog mosta smo kao autori i projektanti radili zajedno s prof. Jurom Radićem više od tri godine. Ja radim na tom projektu već više od pet godina. Uz ključne zahtjeve vezane uz stabilnost i nosivost konstrukcije, most je, i po riječima mojih kolega, vrhunskih inženjera i arhitekta iz najpoznatijih inženjerskih ureda u Europi, vrhunska inženjerska arhitektura koja se nenametljivo uklapa u prostor Malostonskog zaljeva.

Da, takvi ekstremni mostovi moraju biti remek-djela. Za njih je potrebno vrhunsko inženjersko znanje, veliko strpljenje i osjećaj za ljepotu konstrukcije koja će preživjeti sve stilove i mode. To će biti most s dušom koji će povezati sav hrvatski teritorij.

