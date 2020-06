Dvostrukom ubojici iz Centra za socijalnu skrb u Đakovu 40 godina godina zatvora

Na 40 godina zatvora osuđen je Đakovčanin Andrija Drežnjak za ubojstvo svoje skrbnice i socijalne radnice Blaženke Poplašen (49) te kolege joj pravnika Ivana Pavića (35) lani u srpnju u Centru za socijalnu skrb u Đakovu. Nepravomoćna je to presuda Županijskog suda u Osijeku.

Za svaku žrtvu Drežnjak je kažnjen s po 30 godina zatvora, što čini jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Uzimajući u obzir dob ubojice od 62 godine, za njega je to, praktički, doživotna kazna.

- Andrija Drežnjak usmrtio je dvije osobe iz bezobzirne osvete, vjerujući da su činili nešto na njegovu štetu. No, na sudu je utvrđeno ne samo da su žrtve postupale po zakonskim propisima, već isključivo u Drežnjakovu korist. Visina kazne, stava smo, djelovat će preventivno i na druge koji bi htjeli uzeti pravdu u svoje ruke – obrazložio je presudu sudac Davor Mitrović.

Iako je Drežnjak na početku suđenja priznao zločin, već na sljedećoj raspravi ustvrdio je kako se ne sjeća detalja te da čuje glasove u glavi.

Nakon izrečenja nepravomoćne presude, nju je komentirao i tužitelj Miroslav Kraljević.

- Očekivali smo da će proglašenje optuženika proglasiti krivim. Presuda je s tom kaznom zatvora od 40 godina je stvarno primjerna. Ja sam kao tužitelj zadovoljan, ali ne mogu reći da sam zadovoljan kao čovjek. Ovo je velika tragedija - kazao je tužitelj i naveo kako je on tijekom rasprave kazao kako je Drežnjak sam na optuženičkoj klupi, ali nije jedini krivac.

- Do ovoga je došlo zbog brojnih propusta - istaknuo je.

- Zakon je zakon. Zašto oni ne poštuju zakon? Nitko se ne pita zašto je on ubio. To ne gleda nitko. Samo kriv je, kriv je. Oduzeli su mu očinstvo, to ne gleda nitko! Da sam to ja bio, ja bih drugačije! Napravio bih ja raspored po svome. Ja bih rekao "Ubijte me!" Meni nije žao, ja sam se tog kruha najeo! Oni se još nisu, ove glave što su ostali živi, najeli - rekao je uzrujani brat Andrije Drežnjaka.

Podsjećamo, prema optužnici, kobnog dana stavio je u torbicu pištolj, tzv. češku zbrojevku, i zaputio se u Centar za socijalnu skrb. Unaprijed je, tereti se, skovao plan da ih usmrti, "u uvjerenju da su mu pravnik Pavić i socijalna radnica Poplašen na nezakonit način oduzeli obiteljsku kuću u kojoj prebiva".

Kada je stigao do ulaza u zgradu, rekao je zaštitaru da im treba uručiti neki papir. Kako ga poznaje dugi niz godina kao korisnika Centra, zaštitar ga nije dodatno provjeravao. Otkucalo je upravo podne kada je Drežnjak ušetao u Pavićev ured i ispalio mu hitac u glavu. Zaputio se potom u sobu Blaženke Poplašen i potom pucao i u nju, a nesretna žena na mjestu je preminula.

Pavić je prevezen u KBC Osijek, gdje je deset dana poslije izgubio bitku za život.