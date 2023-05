Dva masakra u 48 sati, 17 ubijenih. Vučić: Razoružat ću Srbiju

Poslije stravičnog masakra u beogradskoj Osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Srbiji se nepunih 48 sati kasnije dogodio još jedan masakr. Uroš B., 21-godišnjak iz sela Donja Dubona kod Mladenovca, 40-ak kilometara od Beograda, u svom krvavom pohodu ubio je osmero, a ranio 14 osoba od kojih je njih sedmero kritično i liječnici se bore za njihove živote. Među ubijenima najmlađe je jedno dijete od 14 godina koje je pokušalo spasiti brata, ali je i on izrešetan hicima iz automatske puške.

Prema informacijama od mještana, ovaj novi oružani masakr u Srbiji počeo se događati oko 23 sata u četvrtak. Mještani kažu kako je sve krenulo od neke bezazlene svađe poslije čega je Uroš B. odlučio stvari uzeti u svoje ruke i početi ubijati prijatelje i susjede iz tog i okolnih sela.

VIDEO Specijalci naoružani do zuba: Srpska policija objavila snimku na kojoj hvataju Uroša B.

Masakr je započeo kod sela Malo Orašje, kod spomenika u parku, gdje je skupina mladih slavila tradicionalni đurđevdanski uranak. Slavili su dan ranije jer je od petka u Srbiji započinjala trodnevna žalost proglašena zbog pokolja u školi. Poslije razmirica koje je imao s nekim mladima ubojica se vratio s oružjem u park gdje je, kako smo doznali, ubio četiri ili pet osoba. U sve njih pucao je iz automatske puške i pištolja koje je donio od kuće. U vrijeme kada smo u petak bili ispred sela Malo Orašje policija je blokirala ulaze. Na terenu je i dalje bilo dosta policajaca koji su nosili pancirne prsluke i automatsko oružje. Moglo se vidjeti i nekoliko vozila specijalne policije kao i Vojske Srbije.

Pucao iz auta, oteo taksista

Svoj krvavi pir Uroš je nastavio i dalje i to ubijajući u susjednom selu Dubona gdje je pucao u ljude koje je poznavao i s kojima se družio.

– Oko stola u dvorištu škole, ispod lipe, okupljamo se gotovo svakoga dana i tu kratimo vrijeme. Bio sam tu dvije minute prije nego što je naišao ubojica i počeo ubijati. Spasilo me to što sam bio gladan i otišao sam kući jesti. Kada sam došao kući, počeo sam dobivati poruke što se dogodilo – prepričava nam Stefan Marković.

Dodaje kako bi, da je ostao tu s ostalima iz društva, zasigurno i on bio među ubijenima. Po njegovim riječima, Uroš je tu u središtu Dubone ubio mladog policajca i njegovu sestru. Ubio je još jednu osobu. Satima poslije pokolja mještani Dubone i dalje su bili u šoku i nevjerici što se dogodilo i da su ubijeni neki od njihovih prijatelja i rođaka.

– On je uvijek bio malo čudan. Nismo se previše družili, ali smo se znali i pozdravljali. Ipak, nikada ne bih niti pomislio da može učiniti nešto ovako. Znao je doći na igralište, igrati nogomet s nama i pričati. Najviše mi je smetalo to što je kroz selo često jako brzo vozio svoj motor – kaže Marković.

Kaže i kako je poslije, nakon što je ubojica otišao dalje, u daljini čuo još nekoliko rafala iz puške. Dubona je u petak bila preplavljena novinarima iz cijele Srbije, ali i inozemstva, a tragovi krvi mogli su se vidjeti na asfaltu kao i oko stola u dvorištu škole. Govoreći o tome što se dogodilo, neki od mještana rekli su nam kako su u početku mislili da su petarde ili da netko slavi jer je dobio muško dijete. Međutim, vrlo brzo bili su suočeni sa surovom stvarnošću. Neke od žena ne kriju da su se jako uplašile. Prepričavaju kako su zaključavali kuće i uzimali sjekire i slična pomagala kako bi se mogli obraniti.

– Išao je sporo automobilom i pucao po ljudima. Kada sam čula da se nešto događa, utrčao mi je unuk i molio da ne izađem van da i mene ne ubiju. Sin mi je bio na ogradi dvorišta i on je pozvao policiju i hitnu pomoć. Kada je on otišao, ubrzo su se na ulici pojavile majke i počele plakati i jaukati za svojom djecom – kaže Vladanka Pavlović.

Međutim, ubojica niti tu nije stao sa svojim krvavim pohodom, nego je nastavio u susjedno selo Šepšin gdje je tako pucao po okupljenim ljudima ne gledajući o kome se radi.

Prema informacijama do kojih smo došli na terenu, Uroš je tijekom svoga krvavog pira oteo jednog taksista koji ga je vozio dalje tijekom bijega. Taj taksist ga je odvezao do rodbine gdje je poslije i uhićen te to odmah javio i policiji. Uroš. B. uhićen je kod članova obitelji u okolici Kragujevca.

Inače, u potrazi za ubojicom bilo je angažirano oko 600 pripadnika specijalne policije i Vojske Srbije. Korišteni su i helikopteri, dronovi, potražni psi... U korist ubojici išlo je i vrijeme koje je imao, ali i činjenica da se radi o rijetko naseljenom prostoru, raštrkanim selima i okolici prepunoj voćnjaka, poljoprivrednih površina, šumaraka, raznih poljoprivrednih objekata i slično. Međutim, u petak oko osam sati ujutro Uroš je uhićen. Ubrzo potom uhićeni su i članovi obitelji kod kojih je se skrivao. Doznali smo i da njegova majka radi u jednoj bolnici, a da je otac pukovnik i radi u Generalštabu Vojske Srbije. Objavljena je i informacija kako je u obiteljskoj kući u kojoj je živio ubojica pronađen puškomitraljez, ručne bombe kao i još 300 komada metaka. Inače, jedan od idola 21-godišnjeg ubojice je Kristijan Golubović koji je poznati srpski kriminalac koji je više puta završio u zatvoru.

Međutim, niti to nije spriječilo neke ravnatelje škola da Golubovića dovode u školu kako bi djeci pričao o svome životu, što je radio, kako zarađivao i slično.

Ubrzo poslije ovoga novoga pokolja u Srbiji oglasio se ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić koji je rekao kako je ovo teroristički čin. Isto to je ponovio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je, kako je rekao, zatražio od Vlade Srbije da ponovno uvede smrtnu kaznu, ali je taj njegov zahtjev odbijen. U 48 sati u Srbiji su se dogodila dva masovna pokolja u kojima je ubijeno 17 osoba!

Vučić je najavio da se uvode nova rigorozna pravila oko dobivanja dozvola za naoružanje, njegovo držanje, rada streljana... Uvode se i nove drakonske kazne, a po riječima Vučića sve to je uvod u razoružavanje Srbije. Najavio je i kako će u svim školama biti angažiran po jedan policajac kako se više ne bi ponavljali ovakvi slučajevi.

VIDEO Vučić: "Potpuno ćemo razoružati Srbiju. Kajem se što sam bio protiv smrtne kazne"

– Mi moramo nastaviti živjeti slobodno, zbog svih nas, naše djece, roditelja. Uz svu tugu i bol morat ćemo nastaviti raditi, ali ćemo se morati sistemski promijeniti. Smanjili smo količinu oružja, ali i kada ga smanjimo na 300.000, ni to neće biti dovoljno. U eri interneta i društvenih mreža nitko nije siguran. U četvrtak je bilo 25 intervencija nakon monstruoznog čina na Vračaru i isto toliko lažnih dojava. Naša policija ne može sve ni stići, a na sve mora odgovoriti – rekao je Vučić.

Ocu dječaka ubojice prijeti zatvor

Poručio je kako će "država imati snage pobijediti ovo zlo i sačuvati zemlju" kao i da je to "obveza države za sve one koji su stradali od zlikovačke ruke, za ovu dječicu i stradale". Ubojicama iz Beograda i okolice Mladenovca poručio je da više neće ugledati svjetlo dana.

Nakon beogradske tragedije u osnovnoj školi tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu Nikola Uskoković poručio je da niti jedan detalj zločina u školi neće ostati neistražen kao i da se otac 13-godišnjeg ubojice iz Beograda tereti za kazneno djelo protiv opće sigurnosti zbog čega mu prijeti zatvorska kazna od 12 godina.

U pokolju u školi ubijeno je osmero učenika i zaštitar. Jedna ranjena djevojčica je i dalje kritično te se liječnici i dalje bore za njezin život.

Mediji u Srbiji u petak su javili i kako je u noći četvrtak na petak u Leskovcu ranjen 18-godišnjak pogotkom iz zračne puške. Njega je pogodio njegov vršnjak. Daljnje kriminalističko istraživanje utvrdit će o čemu se u ovom slučaju radilo.