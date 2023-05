Srbija zavijena u crno nakon strašnih krvoprolića. Vučić: U svakoj školi će biti policajac

Srbija je zavijena u crno nakon strašnog krvoprolića u Beogradu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Učenik (13) je vatrenim oružjem usmrtio osmero djece i zaštitara dok se još sedam osoba bori za život u bolnici. Nakon događaja oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić s prijedlozima vladi o novim oštrim mjerama među kojima je i snižavanje granice za kaznenopravnu odgovornost s 14 na 12 godina, uz dvogodišnji moratorij za držanje i posjedovanje oružja i strogu kontrolu dozvola.

PRATITE NAJNOVIJE INFORMACIJE:

11.15 - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je novu konferenciju za medije u kojoj se osim na masovno ubojstvo kod Kragujevca osvrnuo i na svirepi napad u beogradskoj školi.

- Mi u Srbiji imamo 505.247 učenika, roditelji su postali zabrinuti i uplašeni. Logična posljedica. Očekuju da im dijete bude sigurno u školi. Kako ćemo umiriti roditelje? Nekoliko je novih mjera. Mi ćemo u narednih šest mjeseci primiti 1200 novih policajaca, to je nova mjera, prebaciti ćemo tisuću policajaca više da provode vrijeme u školi, da pokraj osiguranja policajac bude uvijek u školi. Time ćemo podići sigurnost za 99 posto već ćemo time za 80 posto smanjiti vršnjačko nasilje u školi. U Beogradu imamo 331 školu, 331 policajac ima da sjedi u svakoj toj školi. To će nas koštati nekih 25 milijuna eura više, ali smo za to pronašli novac - rekao je Vučić. Opširnije pročitajte ovdje.

10.30 Otvorena je knjiga žalosti u Banjaluci za stradale i ranjene u pucnjavi, piše nova.rs. Knjiga žalosti otvorena je u Generalnom konzulatu Srbije u Banjaluci i u Konzularnoj kancelariji Trebinje. Dan žalosti je proglašen i u BiH na inicijativu novoizabranog premijera Nermiana Nikšića.

10.10 Nova.rs javlja kako je uhićen i otac osumnjičenog učenika te ga se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, a moguće je da će odgovarati i za zanemarivanje djeteta. Održati će se saslušanje, a prijeti mu i do 12 godina zatvora. Nadalje, potrebno je prikupiti dokaze kako bi se utvrdilo nepropisno držanje oružja i municije.

8.30 Još uvijek nije utvrđeno je li napadač (13) mentalno bolestan. On se trenutno nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, prema informacijama portala 24sedam.rs. Ukoliko se potvrdi da boluje od mentalne bolesti biti će smješten u ustanovu zatvorenog tipa gdje će se nastaviti liječiti. Odvjetnica obitelji potvrdila je kako se s dječakom odradio razgovor te kako je toksikološki nalaz negativan. Ostali stručnjaci, uključujući nekoliko psihologa, psihijatra i stručnjaka za maloljetničku delikvenciju nisu se htjeli izjasniti o sudbini dječaka.

8.00 Mediji u Srbiji u četvrtak su zabilježili tri odvojena incidenta u tri škole na području Beograda vezana uz vršnjačko nasilje i oružje, što je, nakon tragedije u srijedu, izazvalo novu bojazan i privuklo veliku pozornost javnost. Djevojčica L.I. (15) je u beogradskoj gimanaziji "Ruđer Bošković" kuhinjskim nožem ozlijedila dječaka A.R. (15) i nastavnicu koja ju je pokušala spriječiti. Djevojčica je, kako navodi portal lista "Blic", bivša učenica koja se samoinicijativno ispisala iz škole. Napadnuti nisu teško ozlijeđeni, a policija je promptno reagirala. Policija je intervenirala i ranije jutros, oko 9:50, poslije poziva da je devetogodišnji učenik trećeg razreda beogradske OŠ "Desanka Maksimović" pravio popis s imenima, a s dječakom je obavljen razgovor.

7.30 Košarkaš Dallas Mavericksa Luka Dončić objavio je da će platiti pogrebne usluge i savjetovanja za kolege i osoblje nakon napada u kojem je ubijeno osmero djece i zaštitar u beogradskoj osnovnoj školi, rekao je u četvrtak glasnogovornik Zaklade Luka Dončić za američku mrežu ESPN.

Dončić je rođen u Sloveniji ali ima duboke obiteljske veze sa Srbijom gdje žive njegovi baka, tetka, ujak i rođaci, a njegov otac Saša porijeklom je iz Srbije. Dončić je objavio pomoći nakon masovne pucnjave a planira sudjelovati i u dugoročnoj pomoći za ublažavanje posljedica napada koji se dogodilo u srijedu u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar.

"Srce mi je slomljeno zbog tragične pucnjave u školi u Srbiji i gubitka života, uključujući i živote nedužne školske djece", rekao je Dončić u izjavi. “Moje su misli s obiteljima i cijelom zajednicom pogođenom ovom tragedijom".