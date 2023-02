'Drvo i željezo letjeli su na sve strane': U jednoj od najtežih željezničkih nesreća poginule su 33 osobe

Jedna od najtežih željezničkih nesreća na ovim prostorima dogodila se 16. veljače 1966. godine kada su kod Splita poginule 33 osobe. Nesreća se dogodila u 9 sati ujutro blizu Kaštel Starog kada je došlo do sudara dvaju vlakova. 29 osoba poginulo je na mjestu nesreće, a četvero je kasnije ozljedama podleglo u bolnici.

- U sudaru je uništeno 18 vagona teretnog vlaka, koji su bili natovareni ugljenom. U mješovitom vlaku osim dva putnička vagona i službenih kola smrskano je još nekoliko teretnih vagona, koji su bili natrpani sumporom i salitrom. Mješoviti vlak broj 1331 krenuo je iz Splita za Knin u 7,26 sati. U vlaku se nalazilo oko 60 putnika. Iz Solina u pravcu Knina krenuo je i teretni vlak boj 1357 koji se zaustavio u međustanici u Sadinama - pisao je Večernji list u izdanju od 17. veljače 1966. godine.

U Splitu su otkazane sve kulturne, sportske i zabavne priredbe zbog sudara dvaju vlakova, a na javnim zgradama zastave su istaknute na pola koplja. - Čitav Split je pod dojmom ove teške željezničke nesreće. Govori se samo o sudaru vlakova u Kaštel Starome i devetnaestorici još neidentificiranih - stajalo je u tekstu.

Foto: Arhiva VL

- Teretni vlak 1357 krenuo je iz Splita i stigao u stanicu Sadine nešto prije 9 sati. Motorovođa je sišao s 'dizelice' i otišao obavijestiti otpravnika vlakova da je lokomotiva u defektu i da ne može nastaviti vožnju. Dok je tako obavještavao otpravnika vlakova, primijetio je da njegov vlak lagano kreće unatrag. U posljednjem času, kad je vlak dobivao sve veće ubrzanje, uspio je uskočiti u lokomotivu, ali svi pokušaji da zaustavi kompoziciju, koja je sve brže jurila nizbrdo, ostali su bezuspješni. Sa stanice Sadine su već prije toga javili Kaštel Starome da je teretni vlak stigao i da se putničko-teretna kompozicija može pustiti prema Sadinama - stajalo je u tekstu. Navodi se i kako je kako je vlak na nizbrdici postigao brzinu od 75 kilometara na sat te da je tada došlo do sudara s drugim vlakom.

- Na zemlji sam zatekao nekoliko ljudi. Neki su trčali, padali i opet se dizali. Oko desetak putnika prevezao sam svojim 'đipom' do Jadranske magistrale gdje su ih preuzela bolnička kola - rekao je Ante Kamenjarin koji je prvi stigao na mjesto nesreće. Željezničar Franjo Burasin nalazio se u vlaku i samo sreći može zahvaliti što je preživio. - To nikada neću zaboraviti. Drvo i željezo letjelo je na sve strane. Nastradali Marijan Kurtović zaštitio me svojim tijelom. Kasnije sam se izvukao iz vagona i opazio da sam lakše ozlijedio glavu - rekao je.

Nakon nesreće u pritvoru su završili strojovođa, njegov pomoćnik, završni kočničar i otpravnici vlakova u Sadinama i Kaštel Starom. Protiv njih je tada pokrenut kazneni postupak.

