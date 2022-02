Drama u Britaniji: Oluja Eunice uništila krov O2 Arene, bacala zrakoplove... Ljudi upozoreni da ostanu kod kuće

Zbog nevremena danas je u Veliko Britaniji izdano crveno upozorenje, koje se označava u vrlo rijetkim prilikama, te je situacija opasna po život. Britanske vlasti upozorile su stoga građane neka ostanu kod kuće.

Društvenim mrežama počela je kružiti i snimka uništenog krova poznate O2 Arene koja je ugostila brojna sportska, glazbena i druga događanja. Vjetar je potrgao nekoliko panela na vrhu tog zdanja.

Potpuni kaos danas vlada u britanskom zračnom prometu jer su zbog oluje Eunice obustavljene stotine letova iz Londona.

- Jaki vjetar i loše vrijeme uzrokovali su kašnjenja, ali učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo smanjili svaki poremećaj rasporeda letenja. Provjeravajte na našoj stranici informacije o letovima - stoji na web stranici zračne luke Heathrow iz koje su stigle i potresne snimke zrakoplova koji su zbog snažnog vjetra imali velike teškoće prilikom slijetanja.

Slično je bilo i u Birminghamu gdje se avion Vueling iz Pariza snažno ljuljao s jedne na drugu stranu dok se približavao pisti.

Dobrim dijelom Europe poslijednja dva dana haraju oluje. Jučer su dvije osobe poginule u Njemačkoj gdje je oluja rušila drveće, izazvala prekide struje i remetila zračni te željeznički promet.

Ranije su u Poljskoj vjetrovi puhali brzinom do 125 kilometara na sat i tako teško oštetili oko 500 kuća, uzrokovali nestanak struje za više od 324.000 kućanstava širom zemlje, a ima i ljudskih žrtava. U proteklim danima pogođene su i Češka i Nizozemska, a trenutno se s olujom bore i Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska.

U sljedeća 24 sata očekuje se pojačanje oluje, a u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva izdana su i po dva crvena alarma. Upozoravaju da bi leteće krhotine mogle dovesti do opasnosti po život, a vjerojatne su i štete na zgradama i kućama. Također se očekuju nestanci struje zbog prekida vodova, kao i problemi s telefonskim linijama i transportom.

