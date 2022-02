Zbog oluje u Britaniji i Irskoj otkazuju se letovi i zatvaraju škole

Dobrim dijelom Europe poslijednja dva dana haraju oluje. Jučer su dvije osobe poginule u Njemačkoj gdje je oluja rušila drveće, izazvala prekide struje i remetila zračni te željeznički promet. Ranije su u Poljskoj vjetrovi puhali brzinom do 125 kilometara na sat i tako teško oštetili oko 500 kuća, uzrokovali nestanak struje za više od 324.000 kućanstava širom zemlje, a ima i ljudskih žrtava. U proteklim danima pogođene su i Češka i Nizozemska, a trenutno se s olujom bore i Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska.

U naredna 24 sata očekuje se pojačanje oluje, a u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva izdana su i po dva crvena alarma. Upozoravaju da bi leteće krhotine mogle dovesti do opasnosti po život, a vjerojatne su i štete na zgradama i kućama. Također se očekuju nestanci struje zbog prekida vodova, kao i problemi s telefonskim linijama i transportom, piše Mirror.

⚠ #StormEunice is going to bring damaging and disruptive winds for most of the UK today.



🔴 See the latest Red Warnings for wind below and be aware of the wider Amber Warning area.



Exposed coastal areas could get gusts in excess of 90mph



Latest 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs pic.twitter.com/uQAeGfB3RK — Met Office (@metoffice) February 18, 2022

Glavni meteorolog ureda za meteorologiju, Frank Saunders upozorio je da će oluja Eunice potencijalno biti jedna od najjačih oluja koje su zahvatile južne i središnje dijelove Ujedinjenog Kraljevstva u posljednjih nekoliko godina. Ured za meteorologiju na twitter profilu poziva građane da slušaju obavjesti lokalnih autoriteta i vode se njima.

Ceste diljem zemlje blokirane su zbog drveća i krhotina koji padaju, željezničke usluge diljem zemlje su otkazane, kao i letovi. Veći incidenti dogodili su se u Bristolu i regiji Cornwall, a cijeli London i okolna područja trenutno su proglašeni crvenom zonom. Meteorolog Ryan Maue upozorio je da bi oluja Eunice mogla donijeti vjetrove nalik "uraganu", prenosi Mirror.

A Red severe weather warning for wind is now in force for south and southeast England.



Please follow guidance from local authorities and stay up to date with the forecast.



Click for more information on the warnings in place for #StormEunice 👇 — Met Office (@metoffice) February 18, 2022

U Irskoj je oluja ostavila 50.000 ljudi bez struje, otkazani su letovi i zatvorene škole. Oluja će se pratiti prema istoku, a očekuje se jak snijeg u Donegalu, Leitrimu, Sligu, Mayu i Roscommonu. Većina crvenog alarma nije na snazi od 11 sati, ali žuto upozorenje na vjetar i kišu pokriva cijelu Irsku do petka do 18 sati, dok je upozorenje za snijeg i led sada na snazi ​​u cijeloj zemlji do 10 sati u subotu. Mjestimice su zabilježeni orkanski vjetrovi kategorije 1, no riječ je o mjerenjima sa svjetionika pa takve brzine vjetra neće doseći kopno, piše Irish Mirror.