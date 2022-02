Drama u Samoboru: Urušilo se tlo u dvorištu zgrade, stanari evakuirani, sve službe na terenu

Kako je izvijestilo Ravnateljstvo civilne zaštite došlo je do urušavanje tla u dvorištu stambene zgrade u Samoboru.

"Sinoć oko ponoći zaprimljena je dojava stanara zgrade u Samoboru da je osjetio podrhtavanje i izašao iz zgrade te vidio kako je došlo do urušavanja tla u dvorištu stambene zgrade. Vizualnim pregledom utvrđeno je da je sa stražnje strane zgrade došlo do urušavanja tla površine 5x4 metra, nepravilne dubine (na najdubljoj točci oko 270 cm), te se vide oštećenja kanalizacijskih cijevi u dubini tla. Zgrada je sagrađena prije otprilike 5 godina, sastoji se od tri stana i nema vidljivih napuknuća. Tlo se i dalje urušava i sliježe te se rupa širi. Napukao je i zid ograde pored zgrade.



U zgradi žive tri obitelji, ukupno 11 stanara, koji su napustili zgradu i pronašli privremeni smještaj. Obavještene su nadležne službe. Na mjesto događaja izašli su djelatnici policije, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Samobor, gradonačelnica Grada Samobora i njezin zamjenik - načelnik Stožera civilne zaštite te djelatnici Vodovoda, Plinare i HEP-a. Mjesto događaja osiguravaju službenici PP Samobor", priopćilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

U jutarnjim satima na teren je izašla građevinska inspekcija i policijska ekipa za očevide.

Kako doznajemo od gradonačelnice Samobora Petre Škrobot riječ je o zgradi na adresi Lešće 31a. Kaže da su cijelu noć bili na mjestu događaja, te da će nakon sastanka ponovno obići mjesto urušavanja.

O propadanju tla u Samoboru izvijestila je i zagrebačka policija.

"Jučer, 19. veljače oko 23.50 sati na području Samobora u Ulici Lešće, u dvorištu stambene zgrade iz neutvrđenog razloga došlo je do urušavanja tla površine oko 20m2 u dubinu do pet metara te je došlo do puknuća betonskog zida dvorišne ograde. Na mjesto događaja izašle su druge nadležne službe dok ozlijeđenih osoba nije bilo", izvijestila je policija.