Drama u Crnoj Gori: Vlada dijeli ulje, zamrznula je cijenu kruha

Osim duboke političke krize koja već dulje vrijeme trese Crnu Goru, na red je došla i ekonomska kriza. Naime, Crna Gora posljednjih dana bilježi rast cijena osnovnih životnih namirnica pa je potrošačka košarica za četveročlanu obitelj narasla na 656,90 eura, a prosječna plaća iznosi nešto više od 500 eura. Zbog toga je crnogorska vlada ograničila cijenu bijelog kruha na pola eura i odlučila 64 tisuće litara jestivog ulja podijeliti siromašnim građanima.

Bijeli kruh najviše pola eura

– To je odgovor na nagli skok cijena osnovnih proizvoda, čime se vlada u vremenu krize ponaša odgovorno, ne smanjujući plaće i mirovine i pomažući socijalno ugroženim kategorijama stanovništva – poručio je premijer Zdravko Krivokapić.

BDP je prošle godine pao za 15,2 posto, ponajprije zbog utjecaja pandemije na turizam koji čini petinu nacionalnog gospodarstva. Prema prognozama Europske banke za obnovu i razvoj, Crna Gora bi ove godine trebala ostvariti rast od 8,5 posto. Ekonomija Crne Gore u najvećoj mjeri ovisi o dolascima turista te je upravo zbog pandemije koronavirusa i izostanka prihoda u turizmu došlo do velike ekonomske krize. Premijer Krivokapić uvjerava da je isključivo ekonomija njegov prioritet kojim će se baviti u ovo vrijeme i pokušati izvući zemlju iz krize.

Projekcije Svjetske banke pokazuju da je crnogorska privreda u 2020. godini pala najviše u cijeloj regiji, više od 15 posto, dok je prvo sljedeće po padu Kosovo s 8,8 posto, a u Srbiji je taj pad samo dva posto. Zbog potpunog izostanka prihoda od turizma u 2020. godini, nova vlada odmah na početku pribjegla je zaduživanju, što premijer Krivokapić smatra osiguravanjem rezervi za moguće još veće ekonomske poremećaje napominjući kako “iako su ekonomski parametri pokazali da treba smanjiti plaće i mirovine, moja vlada to nije učinila”.

“Posrnula ekonomija, povampireni nacionalizam i opća situacija u zemlji, dekor je koji nas podsjeća na povratak u devedesete godine prošlog stoljeća kada su građani zbog sankcija i inflacije čekali u redu za podjelu osnovnih životnih namirnica“, priopćila je Demokratska partija socijalista predsjednika države Mila Đukanovića.

Zadnja nada turistička sezona

– U posljednjih nekoliko mjeseci u Crnoj Gori cijene prehrambenih i drugih proizvoda naglo su počele rasti, dok s druge strane taj rast nisu pratila primanja i zarade građana. Sve to došlo je u trenucima kada su turizam i crnogorska ekonomija pretrpjeli veliki udar zbog pandemije koronavirusa. Država je morala intervenirati i ograničiti rast cijena prehrambenih namirnica, kao što je slučaj s cijenom bijelog kruha – kazao je za Večernji list Otašević, ističući da je time samo donekle ublažen udar na građane, od kojih su neki u velikim financijskim problemima.

– Samo za godinu dana u Crnoj Gori smanjen je broj zaposlenih za oko 27 tisuća. To je znak da mjere, koje su od pojave pandemije poduzimane, nisu dale dovoljno rezultata i nisu se sačuvala radna mjesta. Sve to dodatno će se negativno odraziti na BDP. Ipak, nova izvršna vlast u Crnoj Gori poručila je da bi svjetlo na kraju tunela moglo biti to što se bilježe dobre brojke kad je u pitanju broj gostiju i popunjenost turističkih kapaciteta u posljednjih mjesec dana. To je znak da se turizam u ovoj godini polako oporavlja, prije svega smanjenjem restriktivnih mjera – zaključio je Vladimir Otašević.

