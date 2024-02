Draganu Kovačeviću odbijena tužba od čak 66.401 eura zbog teksta u Večernjaku

Sutkinja se uvjerila da je članak podudaran s optužnicom protiv bivšeg čelnika Janafa, iskaz novinarke Ivane Jakelić ocijenila je vjerodostojnim, a izraz "papagajski" dopuštenim stilom izražavanja Dragan Kovačević nepravomoćno je izgubio parnicu u kojoj je od Večernjeg lista tražio odštetu od čak 500.000 kuna što je sada 66.401 euro. Potvrdi li viši sud presudu, morat će Večernjem listu nadoknaditi 5250 eura troškova parničnog postupka.

Tužbu je podnio zbog teksta novinarke Ivane Jakelić od 15. listopada 2022. pod naslovom: "Dva bunta odnio iz banke ravno Kovačeviću". Tvrdio je da je u cilju senzacionalističkog izvještavanja objavljeno niz neistina s kojima je ugroženo njegovo pravo na obranu. Zasmetalo ga je pisanje o "famoznom Klubu u Slovenskoj" koji je postao poznat nakon 11. studenog 2019. "jer USKOK tvrdi da je Kovačević taj dan primio nešto od onog milijunskog mita kojeg mu je Petek davao kako bi njgova tvrtka dobila poslove s JANAF-om". Tako opisani klub ne postoji, već je riječ o prostoru u vlasništvu tvrtke koji je iznajmljen Udruzi za promicanje vrijednosti slavonske kulture pod nazivom Slavonska ravnica, obrazlaže u tužbi Kovačević. Neistina je i da mu je Petek donio nešto od mita jer je donio vino i bućino ulje, što su potvrdili svi svjedoci. Nema dokaza da je Petek uopće ušao u Slovensku, već postoji samo iskaz policijske pratnje, koji sadrži proturječnosti.

POVEZANI ČLANCI:

Kao dokaz se spominje i pasica s žigom PBZ-a, nađena kod Kovačevića. Riječ je o pasici mjenjačnice u Dugom Selu gdje je jedan od članova udruge na Kovačevićevu zamolbu promijenio 800 eura u kune koje mu je donio u toj pasici. Sporno je i što se u tekstu citira optužnica po kojoj je sporni iznos od 1,95 milijuna kuna koje je Petek predao Kovačeviću, podignut u poslovnici PBZ-a u Bjelovaru. Podignut je, i to drugi iznos, u Ivanić-Gradu. Uvredljiv mu je i dio teksta, po kojem, kad optužnica postane pravomoćna, dobit ćemo još jedno spektakularno i dugotrajno suđenje u kojem će akteri papagajski ponavljati da su USKOK-ove optužnice politički montirane. Time je Kovačeviću, prema njegovoj tužbi, povrijeđeno pravo osobnosti, ugled čast, dostojanstvo, ime, privatnost, osobni i obiteljski život i ustavna presumpcija nevinosti. Kovačević tvrdi da je taj tekst objavljen nekoliko dana prije sjednice optužnog vijeća utjecao na ishod kaznenog postupka, a imao je i niz neugodnosti zbog osuđujućih komentara.

Večernji list je u odgovoru obrazložio da je novinarka vjerno prenijela sadržaj optužnice, te da Kovačević nije dokazao nastanak štete s obzirom da su i drugi mediji objavili iste informacije.

Sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu Nives Grubišić Đogić utvrdila je da je USKOK protiv Kovačevića optužnicu podnio 11. srpnja 2022. zbog sumnje da je kao odgovorna osoba JANAF-a primio mito. Uz informaciju o optužnici u Večernjakovu članku objavljena je i fotografija Kovačevića s navodom da on poriče sve navode iz optužnice. Usporedbom teksta optužnice i članka sutkinja je zaključila da su podudarni. Utvrđeno je i da su brojne osobe iz političkog i javnog života prethodno javno govorile o Klubu u Slovenskoj, koji je u Kovačevićevu vlasništvu, kao mjestu gdje su se tajno sastajali i družili. Kovačević je u javnim istupima pa i u parnici protiv Večernjaka rekao da je kazneni postupak protiv njega politički motiviran.

Sud je ocijenio vjerodostojnim svjedočenje novinarke Ivane Jakelić u kojem je rekla da je informacije za sporni članak crpila iz optužnice, dok je Kovačević tvrdio da članak ne prati tekst optužnice. O "famoznom klubu" govorile su brojne političke i druge javne osobe, a i u optužnici se koristi taj termin. Izraz "papagajski" novinarka je koristila kao metaforu za ponavljanje, jer su optuženici iz drugih predmeta koje je pratila također govorili da su procesi protiv njih politički motivirani.

Sutkinja vjeruje Kovačeviću da je imao probleme koje je naveo u tužbi, a što se tiče "primanja mita" to je predmet rasprave u kaznenom postupku. Pojedine nedoslijednosti kao je li Petek podigao novac u Bjelovaru ili Ivanić-Gradu, i je li bio jedan ili dva bunta novčanica kako sugerira naslov, sutkinja ne smatra relevantnim s obzirom na činjenicu da se prema optužnici tereti za višekratno primanje mita u milijunskim iznosima i na raznim mjestima. Kovačević je tvrdio i da nije u Klubu ugošćivao osobe iz javnog i političkog života, jer je utvrđeno da je prostor njegov i on je redovito tamo zalazio. Pritom je irelevantno kome je on "klub" dao na korištenje jer je poznato da su mediji pisali da je to bilo mjesto tajnog okupljanja javnih osoba dok su na snazi bile protupandemijske mjere, a prema optužnici upravo su tu odrađene kriminalne radnje po tvrdnjama optužbe.

Sutkinja je istakla kako je postojao interes javnosti za objavljivanjem kriminalnih radnji iz optužnice jer se tiču djelovanja predsjednika uprave tvrtke u državnom vlasništvu. Kovačević je mogao očekivati povećani interes medija za njegovo službeno i profesionalno postupanje i ne može se pozivati na pravo privatnosti koje eventualno ima neka nejavna osoba. Objavljene informacije Večernji list je imo pravo prenijeti javnosti jer se one temelje na sudskom dokumentu, to više jer je novinarka napomenula u tekstu da se radi o utvrđenjima USKOK-a i policije, te da je riječ o nepravomoćnoj optužnici. "Konačno, iz teksta kao cjeline stječe se dojam da se radi o veoma ozbiljnim i teškim optužbama protiv tužitelja za koje postoji potkrjepljujuća dokazna građa. Čitanjem optužnice sud je stekao isti dojam slijedom čega smatra da je postojala dovoljna osnova za iznošenje spornih navoda u tekstu članka.".

Sutkinja je ocijenila i da se objavom istinite informacije o podignutoj optužnici protiv Kovačevića ne vrijeđa njegovo pravo na presumpciju nevinosti, jer se pri tome ne prejudicira njegova kaznena odgovornost, niti ga se unaprijed osuđuje.

Kovačević je i u parnici govorio da je kazneni postupak protiv njega "politički montirani proces" pa je sutkinja korištenje izraza "papagajski" pripisala dopuštenom novinarskom stilu izražavanja, s obzirom da to govore mnogi dužnosnici kad se nađu u tim okolnostima. Kovačević se može žaliti na presudu. Tužio je nakladnike i drugih medija tražeći također ogromne novčane iznose zbog, kako tvrdi, teških povreda njegovih prava.