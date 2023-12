Plenković objasnio zašto država plaća Boysima jamčevinu i put za Hrvatsku: 'Ovo je proces bez presedana'

U povodu 24. godišnjice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković položio je u nedjelju vijenac na njegovom grobu na Mirogoju. Naglasio je Tuđmanov golem doprinos u ostvarenju sna hrvatskog naroda te mu je zahvalio na svemu što je učinio.

- Položili smo vijenac i zapalili svijeće čovjeku koji je u prijelomnim trenutcima za svijet, Europu i Hrvatsku prepoznao trenutak i bio predvodnik ključnih procesa u kontekstu demokratskih procesa na području srednje i istočne Europe. Osnovao je HDZ i dobio veliko plebiscitarno povjerenje hrvatskog naroda na prvim demokratskim izborima 1990. godine i potom predvodio Hrvatsku u posebnim, jedinstvenim i neponovljivim 90-tima - izjavio je novinarima predsjednik HDZ-a i Vlade.

Naglasio je Tuđmanov golem doprinos u ostvarenju sna hrvatskog naroda o svojoj državi, slobodi, međunarodnom priznanju, oslobađanju okupiranih područja, članstvu u UN-u, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, Vijeću Europe, kao i zacrtanom planu izgradnje institucija, europeizacije zemlje, i uspostavljanju slobodnog tržišta.

- Danas, s vremenskim odmakom, možemo biti svjesni i zahvalni zbog uloge predsjednika Tuđmana u stvaranju suvremene hrvatske države i svemu što je postavilo temelj ovoga što danas, kao svojevrsni nasljednici i političari s povjerenjem hrvatskog naroda činimo za dobrobit hrvatske države i hrvatskog naroda u uvjetima brojnih kriza, ali i okolnostima u sustavnog ostvarivanja strateških nacionalnih ciljeva. Zato mu još jednom hvala za sve što je učinio za hrvatsku domovinu - naglasio je Plenković.

VEZANI ČLANCI:

Premijer Plenković osvrnuo se i na navijače skupine Bad Blue Boys. Njih 30-ak je, da podsjetimo, pušteno iz zatvora u Grčkoj, gdje su proveli četiri mjeseca zbog sudjelovanja u neredima u kojima je poginuo navijač AEK-a. Da bi bili pušteni iz istražnog zatvora, morali su platiti i jamčevinu, hrvatska Vlada dala je uputu veleposlanstvu da to ono učini, pisali smo ranije.

Plenković je u nedjelju naglasio da država služi tome da pomogne građanima.

- Ovo je jedna specifična situacija, situacija u kojoj je više od 100 državljanina u pritvoru već nekoliko mjeseci. Kao što sam i najavio, odluka je donesena u petak za puštanje 31 hrvatskog državljana. Mi se možemo pitati imaju li oni dokumente, sredstva i logično je da u takvim okolnostima pomognemo. Događa se proces bez presedana. I grčki sudovi i tužiteljstvo i zatvorski sustav rade vikendom, to se još nije dogodilo. Dakle, grčka država je napravila napor i izvanredan korak da se njih pusti. U tim okolnostima i naše veleposlanstvo radi non-stop, radi jučer, radi danas, ima otvorena vrata za hrvatske državljane. Dosad je njih nešto manje od 20 došlo u veleposlanstvo, neki su tražili da im se izda putni list, neki sredstva da kupe karte kako bi se vratili u Hrvatsku, nitko od njih za sada još nije tražio novac za jamčevinu - rekao je.

- Jamčevinu za sada plaća odvjetnik koji ih zastupa, pa će se to kasnije, pretpostavljam, refundirati od obitelji. Ali veleposlanstvo je dobilo naputak da cijeli taj paket, jamčevina, putni list, troškovi za put, da im se to pokrije, a kasnije će se to rješavati. To je uobičajena procedura kada veleposlanstva i konzulati pomažu građanima - dodao je Plenković.

Kazao je da država tome služi da pomogne državljanima koji su daleko od svojega doma i svoje obitelji. - Mi to radimo i to je sve - kratko je kazao.

VEZANI ČLANCI:

Premijer Plenković objasnio je i da većina puštenih navijača nije bila u Ateni, većinom su se nalazili u različitim dijelovima Grčke. Policija ih je prepratila u Atenu, a danas svaki pojedinac dolazi natrag u Hrvatsku, svatko u individualnom angažmanu.

- Nisu oni svi iz Zagreba, nije ovo organizirano putovanje nazad, nego iskaz države, a pomagali smo im angažirano sve ove mjesece. Oni dolaze nazad kući u svom aranžmanu i to je to - kaže Plenković.

VIDEO Plenković o izlasku Boysa: 'Ili sam pogodio ili javlja baba Vanga'