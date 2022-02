Doznajemo detalje zatvorenog sastanka Odbora za sigurnost: 'Trula jaja' nisu bila razlog privođenja dvojca iz Zadra

”Mogu ja reći da je Milanović banda, korumpiran i da laže”

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković jučer se nakon sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost dotaknuo i najnovije izjave presjednika Republike Zorana Milanovića, koji je rekao da su optužbe Maje Đerek, bivše zaposlenice Državnih nekretnina, dovoljne da Vlada padne. - On nastavlja. Ne znam, možda je alergija, možda jugo, možda neki drugi fenomen kojim je opterećen. Nije on taj koji će odučivati kakva će Vlada biti, tko će raditi koji posao, niti kakvu će potporu imati. Vlada je stabilna, a to što on igra političku utakmicu oporbe, to je izvan svih dosadašnjih praksi predsjednika Republike. On kontinuirano optužuje Vladu i ministre za korupciju, a meni neke bliske suradnike naziva bandom. Onda ja mogu reći da je on banda, da je on korumpiran, da on laže - ovim je riječima premijer Andrej Plenković uzvratio predsjedniku Zoranu Milanoviću.