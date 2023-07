Došao u Hrvatsku pa se šokirao: Ne postoji WiFi na plaži. Nigdje nema pijeska, samo oštro kamenje

Iako već osam godina ne živi u Hrvatskoj, odlučio se za ljetovanje sa svojih pet prijatelja na Jadranu. Odlučili su se za otok Krk jer je aerodrom na samom otoku i rent a car je bilo jednostavno za organizirati. U početku su bili jako zadovoljni.

"Tu je bio i vrhunac našeg ljetovanja. Sve što slijedi je bilo nizbrdo i gore od goreg. Super market bio je prva stanica nakon apartmana, da se kupe osnovne potrepštine. Cijene su nas neugodno iznenadile. Za dezedorans dati više od 5 eura je jednostavno smiješno. Isti brend i pakiranje u Njemačkoj je dva do tri eura, a u Belgiji 1.7 euro", izjavio je za Danas.hr.

"Prva iskustva plaže su bila ravno horor filmu. Vela plaža, Baška, Krk. Cijena nekvalitetnih ležaljki i slamnatog suncobrana koji se raspada i u koji udarite glavom svaki puta kada ustajete je 25 eura i to za par od dvije ležaljke i takozvanog suncobrana. Ali to je bio samo početak tjedna jer smo se šokirali kada smo na isto mjesto došli četiri dana kasnije i to u petak, a isti komplet koštao je 30 eura".

Šokiralo ga je što ne postoji posluga na plaži iako je trebao potrošiti 30 eura. Za kupnju pića, trebao je sam otići do obližnjeg kafića ili restorana te je primjetio da nigdje nema pijeska, samo oštro kamenje. Plaćanje? Trebao je koristiti samo keš, a plaža nije imala ni WiFi kao u drugim turističkim zemljama. "Jer to valjda šteti endemskim vrstama ili nešto tako", zaključuje. Njegovo ležanje na plaži i prženje na suncu nije bilo neometano jer mir nije uključen u tih 30 eura, svakih 20-ak minuta netko ga je pitao želi li krofne, kukuruz, izlet brodom ili špice.

"Sve u svemu, naša grupa sastavljena od grčke, američke, turske i hrvatske nacionalnosti odlučila je da nikada više ne doći u Hrvatsku na ljetovanje, jer za te novce se dobije premium usluga na plaži, besplatne ležaljke uz minimalnu konzumaciju pića i besplatne tuševe negdje dalje u drugoj turističkoj zemlji". Za more ipak kaže da "nema govora" - da je stvarno bistro i čisto more, ali da se isto dobije i u drugim državama. "Hrvatska nikako nije toliko premium i nikada neće ni biti", navodi razočarani posjetitelj.

