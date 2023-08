Donald Trump u šest mjeseci nanizao četiri optužnice. On se brani: 'Radi se o političkom progonu'

Do prije šest mjeseci bivši američki predsjednik Donald Trump nije imao nijednu optužnicu protiv sebe, dok ih od jučer ima četiri. U ponedjeljak je tužiteljica države Georgie Fani Willis Trumpa optužila zbog pokušaja poništavanja izborne pobjede Joea Bidena na predsjedničkim izborima 2020. godine u toj državi. Trump je prvi bivši predsjednik u povijesti SAD-a koji se uopće suočio s optužnicom, a sada ih je u kratkom roku nanizao četiri. On sam odbacuje sve optužnice, i tvrdi da se radi o političkom progonu, a tako misle i brojni njegovi pristalice koji su, sa svakim novim postupkom, sve više uvjereni da ga američki establišment zapravo pokušava onemogućiti u novoj izbornoj pobjedi.



Trump je u ponedjeljak optužen zajedno s 18 svojih suradnika, uključujući i šefa osoblja Bijele kuće Marka Meadowsa i svog odvjetnika Rudyja Giulianija, po 13 točaka optužnice, uključujući reketarenje, izbornu prijevaru i miješanje u izborni proces. Tužiteljica Willis očekuje od svih 19 optuženih da se dobrovoljno jave na sud do 25. kolovoza. Svima im planira suditi zajedno, govori.



Trump je optužen da se "svjesno uključio u zavjeru kako bi ilegalno promijenio rezultate izbora u svoju korist". Trumpova skupina nazvana je "kriminalnom organizacijom", a najozbiljnija optužba tiče se kršenja Zakona o reketarenju i koruptivnim organizacijama koja nosi sa sobom prijetnju od 20-godišnje zatvorske kazne. Ovaj je zakon inače osmišljen za borbu protiv mafije i pomaže tužiteljima da povežu nalogodavce i one koji su prekršili zakon.



Trump je danas favorit za republikansku nominaciju za predsjedničke izbore iduće godine, što znači da u javnosti nastupa ne kao bivši predsjednik, već mnogo više kao mogući budući. Tako je ovu optužnicu nazvao "lažnom" i rekao da se radi o pokušaju da se našteti njegovoj kampanji za predsjedničke izbore.

Njegovoj kampanji će u pritužbi da je protiv Trumpa pokrenut politički proces pomoći i to što je u ponedjeljak dio optužnice procurio, odnosno objavljen je na službenim stranicama suda okruga Fulton, više sati prije nego što je porota odlučila da će bivši predsjednik biti optužen. Ubrzo je uklonjen. Glasnogovornici tužiteljice Willis nakon toga su rekli da je taj dokument "lažan", ali nisu objasnili kako je objavljen na internetu. Trumpovi pristalice taj su trenutak istaknuli kao jedan od dokaza da je cijeli sustav namješten protiv bivšeg predsjednika.



Trump je već ranije ovog mjeseca optužen da je kao predsjednik države pokušao poništiti izbornu pobjedu svog rivala Bidena. Tada se radilo o saveznoj optužnici koja se referirala na navodne zločine bivšeg predsjednika na teritoriju cijele zemlje, dok nova govori konkretno o navodnim Trumpovim pokušajima krivotvorenja izbornih rezultata u državi Georgii. Upravo je ta država bila fokus poznatog telefonskog razgovora između Trumpa i tadašnjeg državnog tajnika Georgie Brada Raffenspergera. Trump je preko telefona od Raffenspergera u siječnju 2021. tražio da "nađe 11.780" glasova, upravo onaj broj koji je Trumpu nedostajao kako bi pretekao Bidena. Raffensperger, inače republikanac kao i Trump, odbio ga je poslušati, i Biden je na kraju pobijedio u Georgii na tim izborima.



Trump je optužen i da je pokušao organizirati predaju lažne liste elektora koji su u američkom političkom sustavu zaduženi za konačno glasanje za predsjednika, a to rade na temelju broja glasova koje kandidati osvoje u pojedinoj saveznoj državi. Time je, smatraju tužitelji, pokušao organizirati da elektori izaberu njega, a ne Bidena, suprotno rezultatima izbora.



Najveća razlika između prethodne optužnice zbog pokušaja izborne krađe na saveznoj razini i ove u Georgii jest u tomu da, bude li Trump osuđen u Georgii, i osvoji li svejedno na kraju predsjedničke izbore, neće moći pomilovati sam sebe, kao što to može napraviti s osudama na saveznoj razini. Trump je ukupno optužen u četiri predmeta - krivotvorenje izbornih dokumenata u svrhu financijske prevare, nezakonito rukovanje tajnim dokumentima, pokušaj izborne prevare na saveznoj razini te slična optužnica za državu Georgiu.

