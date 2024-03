Domovinski pokret predao kandidacijske liste: 'Ovo su ljudi koji će izgurati promjene u Hrvatskoj'

Domovinski pokret zajedno s političkim partnerima danas je predao kandidacijske liste za Hrvatski sabor. Nositelje lista predstavio je predsjednik Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

„Ono što vas vjerojatno najviše zanima imena su nositelja, ali i drugih kandidata. U ovo preduskrsno vrijeme, na današnji dan kad su svezana crkvena zvona, došli smo, za razliku od nekih drugih vremena, bez tamburaša i fanfara. Imali smo u subotu jedan velebni skup gdje smo pokazali što možemo i kako možemo. Danas smo došli ponizni, u ovo preduskrsno vrijeme, predati kandidacijske liste sa čvrstom vjerom da ćemo po završetku blagdana Uskrsa ući u kampanju i ostvariti, uz potporu hrvatskog naroda i hrvatskih građana, rezultat koji će omogućiti uskrsnuće Hrvatske“, rekao je Penava.

27.3.2024., Zagreb - U prostorijama Domovinskog pokreta odrzana je konferencija za medije, te potpisan koalicijski sporazum izmedju Domovinskog pokreta istranaka Pravo i pravda, Zelene liste, Demokratski HSS, Blok za Hrvatsku i stranke Agrameri. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Zatim je predstavio nositelje kandidacijskih lista. „Broj jedan u prvoj izbornoj jedinici gospodin je Mislav Kolakušić iz stranke Pravo i pravda. Broj jedan u drugoj izbornoj jedinici vukovarski je heroj Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta. Prvo mjesto u trećoj izbornoj jedinici ima naš Davor Dretar, saborski zastupnik. Na prvome mjestu u četvrtoj izbornoj jedinici zamjenik je predsjednika Domovinskog pokreta i saborski zastupnik Mario Radić. Na broju jedan u petoj izbornoj jedinici moja je malenkost. Igor Peternel nosi šestu izbornu jedinicu, u svome gradu. U sedmoj izbornoj jedinici nositelj je gospodin Josip Jurčević. U osmoj izbornoj jedinici nositelj je naš koalicijski partner iz stranke Pravo i pravda Ivan Vilibor Sinčić. Na prvome mjestu u devetoj izbornoj jedinici naš je Damir Biloglav. Desetu izbornu jedinicu nosi naš vukovarski heroj Stipo Mlinarić Ćipe“.

„Dva vukovarska heroja povezuju jug i središnju Hrvatsku, uz nas koji bdijemo s istoka, ali i svih kutova lijepe naše. S našim koalicijskim partnerima siguran sam da je ovo jedan tim ljudi koji će izgurati promjene u Hrvatskoj i donijeti promjenu smjera toliko očekivanu za cijeli naš narod i sve naše građane“, zaključio je Penava.

U srijedu potpisali koalicijski sporazum

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u srijedu je sa strankama Agrameri, Pravo i pravda, Demokratski HSS, Zelena lista, Blok za Hrvatsku te s nezavisnima zastupnicima potpisao koalicijski sporazum poručivši kako žele povjerenje za promjene na bolje za građane. Penava je na konferenciji za novinare kao glavne prioritete označio rješavanje demografskog problema, zaštitu hrvatske poljoprivrede, vraćanje života u sela i sprječavanje ilegalnih imigracija kako bi Hrvatska s njezinim građanima ostala najsigurnija zemlja Europske unije.

Kao treća politička snaga idemo uzeti ono što nam pripada, na što su hrvatski narod i birači spremni i vidjeti koje su opcije relevantne, istaknuo je dodavši kako nisu ovdje zbog svojih taština, imena i prezimena, nego rješavanja ključnih hrvatskih problema po prioritetima. Uvjeren je da bez njih neće moći biti formirana iduća vlada. Na novinarski upit je li mu bliži HDZ ili SDP rekao je kako je to prvenstveno onaj tko će, kao pouzdaniji partner podržati njihov plan i program u interesu hrvatskog naroda i građana te da su svjesni da koalicija zahtijeva kompromise,

To nikako ne može biti SDSS ni Možemo, jer ono što radi premijer Plenković sa Pupovcem i Stanimirovićem je isto što radi i Sandra Benčić i mi tu nemamo što tražiti, poručio je Penava. Dodao je kao Hrvatska treba konačno dobiti Vladu i vlast koja će početi voditi brigu o interesima građana , a ne o taštinama dva brda kako što imamo sada. Pozvao je birače da ne nasjedaju na priču o samo dva izbora i biranju manjeg zla.

Upitan vide li se u suradnji s Milanovićem na "trećoj republici", Penava je rekao je kako ga to ne zanima i da DP-a nema u toj priči, nego u vraćanju suverenosti u punom opsegu od poljoprivrede do financijskog i naftnog sektora. Imamo republiku već više od 30 godina u kojoj stvari nisu dobre, iz koje je u 12 godina iselilo pola milijuna građana. Rekao je kako bi im Most bio prihvatljiv partner i da su mu nudili koaliciju , jer i je svjetonazorski blizak i izrazio žaljenje što do toga nije došlo.

Ustavni sud koji kadroviraju HDZ i SDP je "višak", jer nije meritoran i zbog toga jer služi tim strankama, a ne svojoj svrsi da bude objektivna brana i zaštita Ustava i njegovih vrijednost, ustvrdio je Penava. Predsjednik stranke Pravo i pravda Mislav Kolakušić zauzeo se za strogo kažnjavanje ilegalnih prelazaka hrvatske državne granice, no da ne treba izjednačavati kriminalce s izbjeglicama i ljudima u potrebi.

Ustvrdio je kako je DP treća politička snaga u Hrvatskoj, a da će nakon objave izbornih rezultata vidjeti koliko su jaki i koliko su drugi jaki. "S HDZ-om ne bih išao ni da je smak svijeta, promijenili su nekoliko predsjednika i sve su korumpiraniji", ustvrdio je.