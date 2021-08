'Dolaze nam i gosti s Jadrana, uživaju ovdje u miru dok su u njihovim kućama stranci'

Stari grad Ozalj, dom Zrinskih i Frankopana, do ove je godine mnogima vjerojatno bio glavni motiv dolaska u ovaj gradić na sjeverozapadu Karlovačke županije. Neki su možda čuli i za HE Ozalj ili Munjaru – najstariju hidroelektranu u kontinentalnoj Hrvatskoj, zbog koje je Karlovac već 1908. dobio javnu rasvjetu, drugi u Hrvatskoj, nakon Šibenika. Do nekih je doprlo da u blizini postoji čitav niz vinara s vinskim podrumima, kušaonicama vina i domaćom hranom, OPG-ovima čije grožđe zri na padinama Vivodine ili Vrhovca. No, da je u blizini i Lović Prekriški s kojeg puca jedinstven pogled na ozaljski i karlovački kraj sve do Kleka ili Novog Zagreba i za koji je pedagog i pisac Davorin Trstenjak davno napisao “Tko nije bio na Loviću Prekriškom, taj se nije nagledao hrvatske ljepote!”, ali i da je u obližnjem Kamanju spilja Vrlovka iznad Kupe s brojnim šišmišima, to vjerojatno ne zna puno ljudi izvan toga kraja.