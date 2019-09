Dodik za ruski list: Rusija ne planira "ukrajinski scenarij" u BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u intervjuu za Ruski reporter, čije dijelove prenose i mediji u BiH, odbacio tvrdnje kako Rusija preko njega planira "ukrajinski scenarij" u Bosni i Hercegovini, ističući da se zapadne zemlje miješaju u unutarnje stvari zemlje.

"To su besmislice, stereotip koji se koristi za mobilizaciju zapadne publike protiv 'zlih' Rusa koji samo trebaju proći Balkanom i eto ih odmah u Washingtonu", rekao je Dodik komentirajući novinarski upit podržava li Rusija srpski separatizam u BiH, te priprema li rat po "ukrajinskom scenariju".

On je pri tome pojasnio kako Moskva ima vrlo načelan i neutralan stav o BiH, za razliku od Zapada koji se po njegovim tvrdnjama miješa u unutarnja pitanja zemlje 'kršeći međunarodno pravo'.

"Ako se netko ovdje miješa, to nisu Rusi. Veoma bih volio kada bi Rusija došla ovdje i bila protuteža zemljama Zapada, ali se to ne događa. Zapadu ne smeta da stalno kritizira Rusiju, a pri tome se sami aktivno miješaju u naše unutarnje stvari, formiraju Oružane snage BiH kao vojsku NATO-a, a ne naroda ove zemlje. SAD se miješa u sustav sigurnosti BiH, a ne Rusi. Tako da je to prosto nevjerojatna laž", dodao je Dodik.

Upitan postoji li mogućnost da BiH uvede sankcije Rusiji ako to kao uvjet članstva nametnu iz Europske unije, Dodik je rekao kako bi u tome slučaju 'odbio članstvo u Europskoj uniji'.

Pri tome je ocijenio kako europska perspektiva BiH teorijski postoji, no u stvarnosti je po njemu "daleka i gotovo neostvariva". Naveo je probleme brexita, migrantske krize, destabilizacije eura, "ukrajinske krize", zbog čega se po njemu ne može očekivati da EU brzo provede politiku proširenja.

"I ovdje se osjeća umor. Narod u RS je već umoran od EU. EU više ne asocira na neku korist, nego na službene strukture i njihove pozicije", rekao je Dodik.

Dodik je opetovao tvrdnje kako je BiH 'privremena, kao i Daytonski sporazum' najavljujući kako je realna perspektiva razlaz "po linijama, koje su opredijeljene Daytonskim sporazumom'.

"Hrvati i Bošnjaci će se lako razići, jer ne mogu normalno živjeti zajedno. Ono što ostaje moglo bi se nazvati Republika Srpska, Herceg-Bosna i Bosna, a između njih bi se mogla organizirati neka vrsta suradnje koja bi jamčila sva civilizacijska dostignuća - slobodno kretanje ljudi i dobara, da nema nikakvih ekscesa, a mi bi bili dobri susjedi", rekao je Dodik.

On je Ruskom reporteru potvrdno odgovorio na upit o tvrdnjama hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da u BiH živi 5.000 salafija, odnosno ukupno 10.000 pristaša radikalnog islama. Pri tome je naveo kako je Hrvatska za vrijeme rata u BiH propustila preko svog teritorija 4.500 'svetih ratnika islama, mudžahedina, među kojima su brojni ostali živjeti u Bosni i Hercegovini.