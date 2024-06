Dodik vraća imovinu koju su svećenicima trapistima oteli komunisti

Banjolučki biskup don Željko Majić bio je ugodno iznenađen kada je na susretu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio kako će vlasti ovoga entiteta vratiti dio imovine svećenika trapista koje su im otele komunističke vlasti potkraj Drugog svjetskog rata. Navodeći pitanje samostana Marija Zvijezda, koji se koristi u svrhu bolnice, Dodik je poručio da se ne protivi vraćanju objekta Banjolučkoj biskupiji. "Institucije Republike Srpske dodatno će financijski poduprijeti Katoličku gimnaziju u Banjoj Luci, dok će se udruženju Caritas izdvojiti 70.000 maraka", rekao je Dodik nakon sastanka. Dodao je kako Caritas u Banjoj Luci svakoga dana korisnicima dostavlja 30 obroka, što zavređuje pozornost vlasti, te je najavio kako će sljedeće godine biti pokrovitelj obilježavanja 20 godina Katoličkog školskog centra. Na platformi X dodao je da Banjolučka biskupija zaslužuje pohvalu za očuvanje vjere i institucija, a posebno za humanitarno djelovanje prema ljudima različitih vjera.

"Otvarali smo ta pitanja o funkcioniranju Crkve, crkvenih institucija, ali i pitanja katoličke i hrvatske zajednice na području Banje Luke i banjolučkoga kraja", poručio je biskup Majić. Izrazio je očekivanje da će se realizirati najavljena potpora. Kako doznaje Večernjak, vlasti Republike Srpske planiraju posve izmjestiti Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Miroslav Zotović", koji samo ograda dijeli od nekretnina opatije Marije Zvijezde. Prije više godina počelo je premještanje dijelova ove zdravstvene ustanove. Nova je lokacija u mjestu Slatini, udaljena desetak kilometara. I po stilu gradnje ove ustanove vidljivo je kako se radilo o objektima koji su bili u vlasništvu Katoličke crkve. Trapističkoj zajednici komunisti su nakon Drugog svjetskog rata oteli nekretnine danas vrijedne stotine milijuna. U banjolučkoj opatiji Marija Zvijezda nekada se nalazio najveći trapistički samostan na svijetu, a danas tu žive samo časna braća Zvonko i Tomislav – posljednji pripadnici ovog reda u jugoistočnoj Europi. Radi se o trapistima koji su izgradili i pokrenuli prvu pivaru, zatim izgradili prvu elektranu i pokrenuli proizvodnju sira trapista.

Naziv reda potječe od francuskog La Trappe – naziva samostana u Francuskoj, čiji je utemeljitelj o. Franz Pfanner, za kojega se vodi postupak proglašenja blaženim i svetim. Od svoga dolaska 1869., preko nevjerojatnog napredovanja pa sve do teškog stradanja i u Drugome svjetskom ratu i 1990-ih godina, trapisti su preporodili ovaj kraj. Njihov dolazak u banjolučki kraj vezuje se za 1869., kada se u Delibašinu Selu pokraj Banje Luke pojavljuje Austrijanac s dugom crvenom bradom po imenu Franz Pfanner, trapistički redovnik, sa šestoricom subraće, te da su izazivali veliko čuđenje među okolnim narodom. Oni su se tada nalazili doslovno na zapadnim granicama Otomanskog Carstva. Ta koliba njima je bila sve: spavaonica, blagovaonica, sakristija. Prvi pravi samostan (privatna kuća sa 60 soba) nastaje 1870., za čiju je izgradnju pater Franz morao otputovati u Carigrad po posebne dozvole. Dvadesetih godina 20. stoljeća nastao je novi samostan, danas još postojeća ustanova s crkvom. Stari su samostan 1885. trapisti adaptirali za sirotište. No Marija Zvijezda u međuvremenu postaje opatijom – i to je bila 130 godina. Trapisti su dobili pristanak svih nadležnih odlučivši se da duhovnu djelatnost ostave franjevcima, a oni da se posvete siročadi i mladima, kao i izučavanju zanata. Gradili su samostan i crkvu, osnovali sirotište, bolnicu, pučku kuhinju, stanove za radnike, gradili su školu i obučavali za zanate, otvorili pivovaru, mljekaru, tvornicu sira, ciglanu, mlin, tiskaru, tvornicu tjestenine, žitnicu, kovačnicu, pilanu, sušnicu za šljive, pčelinjake, rasadnike, štalu za krave, pekarnicu, tvornicu kože i boja, hladnjaču, stolarsku radionicu…

Od posebne je važnosti parni stroj kojim je zapaljena prva električna žarulja u ovome kraju, 27. ožujka 1899., a zatim i prva hidrocentrala u Bosni, s turbinom od 60 konjskih snaga. Godine 1910. trapisti su turbinom od 300 konjskih snaga opskrbili cijeli grad električnom energijom. Današnja se banjolučka pivovara Nektar nalazi na mjestu na kojem se nekad proizvodilo trapističko pivo, ali po različitom receptu i kvaliteti. Uz to, 1930. količina isporučenog mlijeka iznosila je oko osam tisuća litara, a bilo je najjeftinije u državi. Trapistički sir izvozio se u sve države Austro-Ugarske Monarhije i izvan nje, diljem Europe. No poslijeratnim oduzimanjem vlasništva, u režiji komunističkih vlasti, u proizvodnji je i dalje postojao trapistički sir, ali takav ipak nije imao veze s trapistima. Stoga se tek od 2008. originalni sir ponovno našao u proizvodnji. Tajni recept zna samo jedan trapist, a sljedećem se prenosi usmenom predajom. U slučaju iznenadne smrti, po recept se moralo otići u samostan u Francusku. Prije samoga početka Prvoga svjetskog rata trapistički je samostan brojio 230 članova iz devet zemalja. Uoči svršetka Drugoga svjetskog rata trapisti su pretrpjeli veliki napad. Samostan je bio zauzet i sav u plamenu; štale i zgrade također. Vraćanje dijela imovine trapistima, ali i Katoličkoj crkvi, početak je ispravljanja nepravde koja se čini prema maloj katoličkoj zajednici koja je Banju Luku učinila dijelom civilizacije, pomagala brojnim siromašnima i obrazovala velik broj znamenitih ljudi.